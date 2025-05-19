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Путин поблагодарил Трампа за внимание к конфликту на Украине, заявил Ушаков
Путин поблагодарил Трампа за внимание к конфликту на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин поблагодарил Трампа за внимание к конфликту на Украине, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин выразил американскому лидеру Дональду Трампу признательность за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поиску мирного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:02:00+03:00
2025-05-19T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил американскому лидеру Дональду Трампу признательность за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поиску мирного решения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Наш президент высказал слова признательности Трампу за уделяемое им личное внимание украинскому урегулированию и искреннее стремление содействовать прекращению боевых действий и установлению прочного долгосрочного мира", - сказал Ушаков журналистам. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"
Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Образовательный центр "Сириус"
Путин поблагодарил Трампа за внимание к конфликту на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине