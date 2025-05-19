https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html

Путин поблагодарил Трампа за возобновление переговоров России и Украины

Путин поблагодарил Трампа за возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025

Путин поблагодарил Трампа за возобновление переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин сообщил, что выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:45:00+03:00

2025-05-19T19:45:00+03:00

2025-05-19T22:12:00+03:00

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной", - сказал Путин журналистам.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html

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россия, украина, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп, образовательный центр "сириус"