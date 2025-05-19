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"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.05.2025
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01:40 19.05.2025 (обновлено: 12:06 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/pushkov-2017742399.html
"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России
"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.05.2025
"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России
Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T01:40:00+03:00
2025-05-19T12:06:00+03:00
россия
в мире
франция
европа
алексей пушков
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале."Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику", — написал он.Сенатор также отметил, что страны Европы душат сами себя санкциями. В пример он приводит Францию и Британию, которые ранее входили в число первых пяти экономик мира, а теперь едва попадают в первую десятку."Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли", — заключил Пушков.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250518/sanktsii-2017717492.html
https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html
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россия, в мире, франция, европа, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Франция, Европа, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России

Сенатор Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику", — написал он.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России
Вчера, 19:10
Сенатор также отметил, что страны Европы душат сами себя санкциями. В пример он приводит Францию и Британию, которые ранее входили в число первых пяти экономик мира, а теперь едва попадают в первую десятку.
"Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли", — заключил Пушков.
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ЕС готовит очередной пакет санкций против России
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В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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17 мая, 08:00
 
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