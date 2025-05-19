https://ria.ru/20250519/pushkov-2017742399.html

"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России

"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.05.2025

"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России

Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:40:00+03:00

2025-05-19T01:40:00+03:00

2025-05-19T12:06:00+03:00

россия

в мире

франция

европа

алексей пушков

совет федерации рф

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале."Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику", — написал он.Сенатор также отметил, что страны Европы душат сами себя санкциями. В пример он приводит Францию и Британию, которые ранее входили в число первых пяти экономик мира, а теперь едва попадают в первую десятку."Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли", — заключил Пушков.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250518/sanktsii-2017717492.html

https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, франция, европа, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии