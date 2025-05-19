"Удастся задушить": Пушков жестко высказался о новых санкциях против России
Сенатор Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр клялся, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени. Прошло два с лишним года — результат известен. Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику", — написал он.
Сенатор также отметил, что страны Европы душат сами себя санкциями. В пример он приводит Францию и Британию, которые ранее входили в число первых пяти экономик мира, а теперь едва попадают в первую десятку.
"Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли", — заключил Пушков.
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В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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