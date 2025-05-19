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В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 19.05.2025
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15:52 19.05.2025 (обновлено: 15:56 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/proekt-2017863031.html
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 19.05.2025
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:52:00+03:00
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госдума рф
россия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
общество
ирина яровая
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива, об ответственности за отрицание геноцида... И мы просим Минюст, Следственный комитет поддержать нашу инициативу", - сказала она на Петербургском международном юридическом форуме.
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госдума рф, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), общество, ирина яровая
Госдума РФ, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Ирина Яровая
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Яровая: в ГД готовят проект о наказании за отрицание геноцида в период ВОВ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива, об ответственности за отрицание геноцида... И мы просим Минюст, Следственный комитет поддержать нашу инициативу", - сказала она на Петербургском международном юридическом форуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россию ждет новая победа над старым злом
7 мая, 08:00
 
Госдума РФРоссияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)ОбществоИрина Яровая
 
 
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