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В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 19.05.2025
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:52:00+03:00
2025-05-19T15:52:00+03:00
2025-05-19T15:56:00+03:00
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива, об ответственности за отрицание геноцида... И мы просим Минюст, Следственный комитет поддержать нашу инициативу", - сказала она на Петербургском международном юридическом форуме.
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госдума рф, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), общество, ирина яровая
Госдума РФ, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Ирина Яровая
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
Яровая: в ГД готовят проект о наказании за отрицание геноцида в период ВОВ