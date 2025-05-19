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В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 19.05.2025

В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:52:00+03:00

2025-05-19T15:52:00+03:00

2025-05-19T15:56:00+03:00

госдума рф

россия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

общество

ирина яровая

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме готовится проект о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива, об ответственности за отрицание геноцида... И мы просим Минюст, Следственный комитет поддержать нашу инициативу", - сказала она на Петербургском международном юридическом форуме.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html

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госдума рф, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), общество, ирина яровая