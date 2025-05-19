https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html

Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу

Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу - РИА Новости, 19.05.2025

Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу

Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:07:00+03:00

2025-05-19T17:07:00+03:00

2025-05-19T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменений", - сказали в суде, здание которого расположено в подмосковной Власихе. Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

https://ria.ru/20250519/arest-2017829443.html

https://ria.ru/20250507/terrakty-2014314639.html

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происшествия, россия, украина, терроризм