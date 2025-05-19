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Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу - РИА Новости, 19.05.2025
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17:07 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html
Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу
Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу - РИА Новости, 19.05.2025
Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу
Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:07:00+03:00
2025-05-19T17:07:00+03:00
происшествия
россия
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терроризм
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменений", - сказали в суде, здание которого расположено в подмосковной Власихе. Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
https://ria.ru/20250519/arest-2017829443.html
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происшествия, россия, украина, терроризм
Происшествия, Россия, Украина, Терроризм
Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу

Суд утвердил приговор готовившим теракт украинским пилотам Морозову и Шиманскому

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменений", - сказали в суде, здание которого расположено в подмосковной Власихе.
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Вчера, 13:55
Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме.
По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей.
Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений.
По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
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7 мая, 12:23
 
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