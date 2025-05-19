https://ria.ru/20250519/pravitelstvo-2017841308.html

Правительство поможет малому и среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки

Правительство поможет малому и среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки - РИА Новости, 19.05.2025

Правительство поможет малому и среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки

Правительство планирует направить 1,5 миллиарда рублей на стимулирование выхода малых и средних российских предприятий на зарубежные рынки, заявил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:39:00+03:00

2025-05-19T14:39:00+03:00

2025-05-19T16:03:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

бизнес

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

в мире

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китай

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Правительство планирует направить 1,5 миллиарда рублей на стимулирование выхода малых и средних российских предприятий на зарубежные рынки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам МСП в кластере "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы"."Продолжим развивать инфраструктуру поддержки МСП в российских субъектах. В частности, направим 1,5 миллиарда рублей на дальнейшее стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки", — сказал он.Глава кабмина также напомнил, что в апреле в России вновь запустили программу инвестиционного кредитования в приоритетных отраслях — на сумму около 100 миллиардов рублей. Так, по итогам первого квартала этого года региональные гарантийные организации выдали порядка 2,5 тысячи поручительств, что позволило предпринимателям получить кредитные средства почти на 110 миллиардов рублей. Помимо этого, было предоставлено более пяти тысяч микрозаймов на общую сумму около 12 миллиардов рублей, добавил Мишустин.В феврале вице-президент Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов заявил, что малые и средние предприятия начали активнее выходить на рынки дальнего зарубежья. По его словам, если в 2023 году в топ-3 входили Казахстан, Белоруссия и Китай, то сейчас в лидерах — Китай, Индия и ОАЭ.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016901926.html

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экономика, россия, михаил мишустин, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), в мире, правительство рф, китай, казахстан