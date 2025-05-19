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Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту

Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту - РИА Новости, 19.05.2025

Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту

Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:12:00+03:00

2025-05-19T16:12:00+03:00

2025-05-19T16:12:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он. Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные. Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков. Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков. "Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков. Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250518/ekspert-2017663221.html

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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025