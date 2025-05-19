https://ria.ru/20250519/pokhischenie-2017871118.html
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту - РИА Новости, 19.05.2025
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:12:00+03:00
2025-05-19T16:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он. Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные. Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков. Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков. "Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков. Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
Судья Рудаков: криптовалюту чаще всего похищают под видом обмена и инвестиций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
"Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он.
Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные.
Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ
, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье
- четыре, указал Рудаков.
Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков.
"Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков.
Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.