Рейтинг@Mail.ru
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pokhischenie-2017871118.html
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту - РИА Новости, 19.05.2025
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:12:00+03:00
2025-05-19T16:12:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
петербургский юридический форум — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он. Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные. Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков. Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков. "Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков. Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250518/ekspert-2017663221.html
https://ria.ru/20250517/voda-2017522109.html
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту

Судья Рудаков: криптовалюту чаще всего похищают под видом обмена и инвестиций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
"Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram
18 мая, 10:29
Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные.
Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков.
Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков.
"Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков.
Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды
17 мая, 03:21
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургПетербургский юридический форум — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала