https://ria.ru/20250519/peskov-2017804416.html

В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии

В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии

Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:13:00+03:00

2025-05-19T12:13:00+03:00

2025-05-19T12:57:00+03:00

румыния

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дмитрий песков

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эммануэль макрон

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, которого достаточно, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", — сказал он.Журналисты попросили также прокомментировать заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" румынских пользователей."То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран, — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", — ответил на это Песков.Накануне в Румынии прошел второй тур выборов президента. Мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6 процента голосов, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион — 46,4 процента. Симион признал поражение.Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура выборов, состоявшегося в 2024 году. Тогда победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но итоги голосования отменили под предлогом вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

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https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

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