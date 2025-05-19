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В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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12:13 19.05.2025 (обновлено: 12:57 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017804416.html
В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии
В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:13:00+03:00
2025-05-19T12:57:00+03:00
румыния
в мире
франция
париж
дмитрий песков
павел дуров
эммануэль макрон
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, которого достаточно, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", — сказал он.Журналисты попросили также прокомментировать заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" румынских пользователей."То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран, — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", — ответил на это Песков.Накануне в Румынии прошел второй тур выборов президента. Мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6 процента голосов, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион — 46,4 процента. Симион признал поражение.Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура выборов, состоявшегося в 2024 году. Тогда победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но итоги голосования отменили под предлогом вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
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румыния, в мире, франция, париж, дмитрий песков, павел дуров, эммануэль макрон, президентские выборы в румынии — 2025
Румыния, В мире, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Президентские выборы в Румынии — 2025
В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии

Песков: президентские выборы в Румынии были странными

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, которого достаточно, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", — сказал он.
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Журналисты попросили также прокомментировать заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" румынских пользователей.
"То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран, — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", — ответил на это Песков.
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Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.
Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура выборов, состоявшегося в 2024 году. Тогда победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но итоги голосования отменили под предлогом вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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РумынияВ миреФранцияПарижДмитрий ПесковПавел ДуровЭммануэль МакронПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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