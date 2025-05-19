В Кремле прокомментировали президентские выборы в Румынии
Песков: президентские выборы в Румынии были странными
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президентские выборы в Румынии были по меньшей мере странными, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, которого достаточно, скажем так, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", — сказал он.
Журналисты попросили также прокомментировать заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" румынских пользователей.
"То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран, — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", — ответил на это Песков.
Накануне в Румынии прошел второй тур выборов президента. Мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6 процента голосов, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион — 46,4 процента. Симион признал поражение.
Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.
Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура выборов, состоявшегося в 2024 году. Тогда победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но итоги голосования отменили под предлогом вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.