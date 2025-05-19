https://ria.ru/20250519/peregovory-2017737753.html

"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией

"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.05.2025

"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией

Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:23:00+03:00

2025-05-19T00:23:00+03:00

2025-05-19T00:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Самой большой интригой на сегодня остается следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе <…> Со всех сторон проигрышная позиция (Украины. — Прим. ред.) связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию", — написал он.Парламентарий также отметил, что Зеленский, вместо трезвой оценки ситуации в политике и на фронте, занимался кривлянием на камеру, и теперь, условия для Киева будут только хуже.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Киев на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736842.html

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