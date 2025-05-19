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"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017737753.html
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.05.2025
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией
Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:23:00+03:00
2025-05-19T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Самой большой интригой на сегодня остается следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе &lt;…&gt; Со всех сторон проигрышная позиция (Украины. — Прим. ред.) связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию", — написал он.Парламентарий также отметил, что Зеленский, вместо трезвой оценки ситуации в политике и на фронте, занимался кривлянием на камеру, и теперь, условия для Киева будут только хуже.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Киев на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736842.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский виноват в проигрышной позиции Украины

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Самой большой интригой на сегодня остается следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе <…> Со всех сторон проигрышная позиция (Украины. — Прим. ред.) связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Парламентарий также отметил, что Зеленский, вместо трезвой оценки ситуации в политике и на фронте, занимался кривлянием на камеру, и теперь, условия для Киева будут только хуже.
В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Киев на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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