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"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.05.2025
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией
Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:23:00+03:00
2025-05-19T00:23:00+03:00
2025-05-19T00:23:00+03:00
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александр дубинский
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до состояния, в котором каждый новый раунд переговоров ведет только к большим потерям со стороны Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Самой большой интригой на сегодня остается следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе <…> Со всех сторон проигрышная позиция (Украины. — Прим. ред.) связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию", — написал он.Парламентарий также отметил, что Зеленский, вместо трезвой оценки ситуации в политике и на фронте, занимался кривлянием на камеру, и теперь, условия для Киева будут только хуже.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Киев на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Зеленский допустил": в Раде откровенно высказались о переговорах с Россией
Депутат Рады Дубинский: Зеленский виноват в проигрышной позиции Украины