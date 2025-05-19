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Мир ждет: Путину и Трампу есть о чем поговорить

Мир ждет: Путину и Трампу есть о чем поговорить - РИА Новости, 19.05.2025

Мир ждет: Путину и Трампу есть о чем поговорить

Сегодня в 17:00 по Москве (в 10:00 по Вашингтону) президент России и президент США поговорят по телефону. Не будет преувеличением сказать, что этого ждет вся... РИА Новости, 19.05.2025

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Сегодня в 17:00 по Москве (в 10:00 по Вашингтону) президент России и президент США поговорят по телефону. Не будет преувеличением сказать, что этого ждет вся планета.Отраден уже сам факт прямого разговора: железный занавес, которым западные политики и СМИ пытались окружить Россию, прорван. После всех дипломатических успехов нашей страны невозможно больше притворяться, что Россия "изолирована". Это так же нелепо, как и мем про нашу "разорванную в клочья" экономику.Вот уже и президент США хочет поговорить — и, конечно, нельзя не приветствовать такой разворот событий. Ведь даже с предыдущим американским лидером Кремль пытался выстраивать контакты — Путин встречался с Байденом в Женеве в 2021-м, говорил с ним по телефону в феврале 2022-го, однако когнитивные проблемы 46-го президента США не позволили продолжить вменяемый диалог.Теперь вся надежда на 47-го президента, который заявил, что темой разговора станет "прекращение кровопролития, а также торговля".К сегодняшнему разговору Москва подходит в отличной форме. В двух предыдущих раундах политического дзюдо Путин одержал уверенную победу. Сначала одним броском перевернул всю мировую повестку, предложив прямые переговоры в Стамбуле. Затем прибегнул к удержанию, дожав украинскую делегацию до переговоров и заставив противников результаты этих переговоров принять.После Стамбула Западу внезапно расхотелось воевать. Канцлер Германии, смущаясь, объяснил, что его не так поняли: "Европа не обсуждает отправку войск на Украину". А сколько шума-то было! Однако все хотелки европейских ястребов были равнодушно проигнорированы Москвой — и ястребы перестали клекотать, засунув голову под крыло.На Украине по поводу Стамбула мрачно промолчали: на наших глазах пациент перешел от состояния "гнев" прямо к состоянию "депрессия", пропустив стадию торга. Истерика стихла внезапно, как будто буйного больного заткнули кляпом.Американское руководство тем временем итоги стамбульской встречи приветствовало. Весь мир считает их успешными и надеется на продолжение. Это хорошая база для дальнейших переговоров.С каким багажом подходит к сегодняшней судьбоносной беседе президент Трамп?За последние месяцы он все время сталкивается с тем, что его миротворческим усилиям мешает общее недоверие: за ним словно тянется шлейф администрации Байдена, которая в своей невменяемости едва не довела планету до глобальной войны. Например, ему так и не удается утихомирить Ближний Восток — потому что Вашингтону не доверяют ни Иран, ни Израиль. Здесь Трампу могли бы помочь наши дипломаты — Россия еще с советских времен успешно посредничала между сторонами в этом регионе.Есть и важная проблема нераспространения ядерного вооружения и взаимного сокращения ядерных арсеналов. Здесь тоже у Путина и Трампа множество точек соприкосновения и тем для обсуждения.Наконец, торговля, важность которой недаром подчеркнул президент США. Не секрет, что американская экономика находится в преддверии шторма, который аналитики ожидают осенью.Накануне этой бури Трамп, что называется, задраивает люки. Добивается триллионных инвестиций от арабских монархий. Наскоро решает вопросы с Китаем. Вооружившись тарифами и пошлинами, срезает жирок с упитанного кабанчика по имени Европа. Совершенно неслучайно американские переговорщики так активно обсуждали с российскими визави возможности взаимного экономического сотрудничества. В нынешней ситуации Трампу абсолютно не нужна финансовая и репутационная черная дыра, в которую превратилась Украина. Он со здоровым недоверием смотрит на Зеленского, который утопил уже с полдюжины западных лидеров, и совершенно не хочет разделить судьбу сбитых летчиков типа Бориса Джонсона. И это не говоря про угрозу мировой ядерной войны — она давит на рынки и загоняет экономику США в опасную рецессию.Трампу осталось только понять, что Москва готова заканчивать украинский конфликт исключительно прочным, долговременным миром. Для его достижения нужно устранить первопричины конфликта: денацифицировать, демократизировать и децентрализовать Украину. Обеспечить ее вечный нейтральный статус — никакой НАТО и никаких иностранных оккупантов. Сократить до приемлемых величин ее вооруженные силы. Словом, это все тот же Стамбул-2022 плюс реалии на земле.С самого начала СВО Москва настаивала на том, что судьбу Украины она будет решать в диалоге с Вашингтоном. Это по факту лидер объединенного Запада и абсолютно самостоятельный игрок, в отличие от тех удивительных людей, что нынче правят бал в Европе. Упорство наших бойцов, искусство наших дипломатов, решимость всего нашего народа сделали наконец такой диалог возможным. Мы все с нетерпением ждем его.

https://ria.ru/20250518/uitkoff--2017699418.html

https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017593508.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html

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аналитика, сша, россия, владимир путин, дональд трамп