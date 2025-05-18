https://ria.ru/20250518/merts-2017641350.html

Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину

Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 18.05.2025

Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину

Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:24:00+03:00

2025-05-18T03:24:00+03:00

2025-05-18T11:42:00+03:00

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специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело агентство DPA."По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.Как отметил политик, сейчас следует уделить больше внимания проработке следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом."Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал Мерц.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.В МИД отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html

https://ria.ru/20250425/britanija-2013299496.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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