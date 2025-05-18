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Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 18.05.2025 (обновлено: 11:42 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/merts-2017641350.html
Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину
Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 18.05.2025
Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину
Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:24:00+03:00
2025-05-18T11:42:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
фридрих мерц
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело агентство DPA."По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.Как отметил политик, сейчас следует уделить больше внимания проработке следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом."Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал Мерц.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.В МИД отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250517/merts-2017528230.html
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в мире, украина, россия, европа, фридрих мерц, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, владимир мединский, эммануэль макрон
В мире, Украина, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Эммануэль Макрон
Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину

DPA: Мерц заявил, что Европа далека от разговоров об отправке войск на Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело агентство DPA.
"По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Выражение беспомощности": Мерца подняли на смех из-за ультиматума России
Вчера, 06:58
Как отметил политик, сейчас следует уделить больше внимания проработке следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.
"Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал Мерц.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Мерц назвал условие конфискации российских активов
15 мая, 19:31
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих
15 мая, 11:20
Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
В МИД отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
Здание парламента Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Британия, вероятно, откажется от отправки войск на Украину, пишут СМИ
25 апреля, 00:01

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаФридрих МерцСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныВладимир МединскийЭммануэль Макрон
 
 
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