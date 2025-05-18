Мерц сделал заявление об отправке войск НАТО на Украину
DPA: Мерц заявил, что Европа далека от разговоров об отправке войск на Украину
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европа не обсуждает отправку войск на Украину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, его заявление привело агентство DPA.
"По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.
Как отметил политик, сейчас следует уделить больше внимания проработке следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.
"Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал Мерц.
Мерц назвал условие конфискации российских активов
15 мая, 19:31
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
В МИД отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
Переговоры в Стамбуле
Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00