https://ria.ru/20250519/obrazovanie-2017776066.html

Мишустин поручил доработать стратегию развития образования

Мишустин поручил доработать стратегию развития образования - РИА Новости, 19.05.2025

Мишустин поручил доработать стратегию развития образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодежи доработать стратегию развития образования до 2036 года,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:15:00+03:00

2025-05-19T10:15:00+03:00

2025-05-19T10:54:00+03:00

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934048467_0:132:3057:1852_1920x0_80_0_0_208f2c5fdd3cb1d0c033d80d656f3249.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодежи доработать стратегию развития образования до 2036 года, сообщила пресс-служба правительства. Работа над этим документом обсуждалась на отдельной стратегической сессии, которая состоялась 18 февраля. По итогам глава кабмина дал ряд поручений. "Михаил Мишустин в целом одобрил представленные подходы к формированию стратегии и определил ответственных за её доработку. Эта задача поставлена перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодёжью", - сообщили в пресс-службе кабмина. Этим ведомствам в рамках работы над документом предстоит разработать этапы и механизмы реализации стратегии, определить модель управления и организационно-ролевую модель с персональной ответственностью должностных лиц, уточнили в правительстве.Также они должны определить целевые показатели стратегии, касающиеся нагрузки на педагогов, уровня оплаты их труда, охвата детей и молодёжи системой образования. Кроме того, в стратегии должны быть предусмотрены система оценки и регулирования бюрократической нагрузки на педагогов и учебной нагрузки на учащихся, а также механизмы учёта такой нагрузки. "Среди других мероприятий - повышение охвата качественным дошкольным, школьным, профессиональным и дополнительным образованием инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также повышение качества работы с детьми с особыми образовательными потребностями. При этом разработчики должны предусмотреть конкретные адресные меры для каждой категории таких детей", - заявили в правительстве.Мишустин поставил задачу при доработке стратегии опираться на обратную связь от педагогов и руководителей образовательных организаций по ключевым положениям документа, обеспечить взаимосвязь стратегии с другими документами, в том числе в области воспитания и обеспечения безопасности детей. Стратегия должна включать мероприятия для повышения кадровой обеспеченности образовательных организаций, совершенствования программ подготовки, переобучения и повышения квалификации педагогов. Кроме того, в документе должны быть синхронизированы требования к формированию ценностей и личностных результатов на всех уровнях образования, отметили в кабмине.Также ведомствам предстоит разработать показатели для оценки качества среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования и механизм её мониторинга в разрезе регионов и конкретных образовательных организаций. В процессе доработки в стратегии необходимо предусмотреть мероприятия по повышению качества практикоориентированности образовательных программ в вузах и дополнительных профессиональных программ, добавили в кабмине.Помимо этого, Минпросвещения и Минобрнауки должны до 20 августа подготовить предложения и "дорожную карту" по реализации мер, касающихся системного развития практикоориентированной педагогической науки на базе Российской академии образования, подведомственных ей научных и экспертных организаций, педагогических вузов и колледжей."Речь в том числе идёт о создании непрерывной системы разработки, совершенствования, внедрения и экспертизы методик преподавания, содержания образовательных программ, направленных на раскрытие потенциала детей и молодёжи, развитие мотивации и интереса, обеспечение педагогов необходимыми инструментами для эффективной работы в классах", - пояснили в кабмине.

https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html

https://ria.ru/20250514/inzhenery-2016725455.html

https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование