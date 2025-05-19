https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак - РИА Новости, 19.05.2025

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак

Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти"... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:08:00+03:00

2025-05-19T17:08:00+03:00

2025-05-19T17:11:00+03:00

экономика

цены на нефть

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китай

казахстан

александр новак

транснефть

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, для этого "Транснефти" предстоит определить список технологических решений для расширения экспортных поставок через Казахстан, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 миллиона тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года. Комментируя журналистам этот документ, Новак сказал: "Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения". Он добавил, что речь идет о поставках через Казахстан. "Должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия. Точный список мероприятий, я думаю, компания "Транснефть" должна будет сформировать. Сейчас над этим работаем", - отметил Новак.

https://ria.ru/20250510/neft-2016092138.html

россия

китай

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, китай, казахстан, александр новак, транснефть