https://ria.ru/20250519/nauka-2016902165.html

Нижегородские ученые открыли, как зарождается молния

Нижегородские ученые открыли, как зарождается молния - РИА Новости, 19.05.2025

Нижегородские ученые открыли, как зарождается молния

Модель, объясняющую, как в грозовых облаках формируется молния, разработали исследователи ИПФ РАН. По их данным, полученные сведения помогут создать новые... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:00:00+03:00

2025-05-19T09:00:00+03:00

2025-05-19T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

нижний новгород

российская академия наук

молния

россия

электроника

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Модель, объясняющую, как в грозовых облаках формируется молния, разработали исследователи ИПФ РАН. По их данным, полученные сведения помогут создать новые методы защиты от молний. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Atmospheric Research.Процесс зарождения молнии уже много лет возглавляет список десяти основных нерешенных проблем физики атмосферного электричества. Известно, что в грозовых облаках в результате столкновений заряженных частиц жидкой и твердой воды периодически возникают короткоживущие холодные разряды (стримеры). Сами по себе они быстро распадаются, не превращаясь в молнию. Однако при некоторых условиях стримерные системы могут дать начало самоподдерживающемуся лидеру молнии.Лидер — это горячий плазменный канал, который формируется за счет стримеров и образует многокилометровый проводящий каркас молнии. Однако до сих пор непонятно, каким образом в облаке происходит переход от стримеров к лидеру и, соответственно, как формируется молниевый канал.Ученые из Института прикладной физики (ИПФ) имени А.В. Гапонова-Грехова РАН (г. Нижний Новгород) смоделировали процесс образования зародыша молнии на двух наиболее типичных для этого высотах — на шести и девяти километрах. Зародышем молнии исследователи назвали плазменную структуру, которая нагревается за счет токов поляризации, протекающих по разрядным каналам в электрическом поле облака, и превращается в многокилометровый канал, который наблюдатель видит во время грозы.Авторы разработали трехмерную численную модель процесса инициации молнии, основными параметрами которой стали высота над уровнем моря, напряженность электрического поля облака и частота появления новых стримеров. Используя методы математического моделирования, физики воспроизвели процесс перехода от нестабильных стримерных систем к горячему самоподдерживающемуся лидеру молнии.Исследователям удалось выяснить детали этого превращения: оказалось, что молния зарождается в результате взаимодействия множества одновременно существующих разрядных (стримерных) каналов."Даже в слабых электрических полях, характерных для грозовых облаков, эти каналы могут сливаться в протяженные проводящие кластеры. Когда такой кластер достигает критической длины в несколько десятков метров, он становится зародышем молнии — структурой, способной к самостоятельному дальнейшему развитию за счет высокой степени поляризации", — рассказал участник проекта, научный сотрудник лаборатории нелинейной физики природных процессов ИПФ РАН Артем Сысоев.При этом, по его словам, должны выполняться два условия. Во-первых, отдельные стримерные системы, случайным образом возникающие достаточно близко друг к другу, должны объединиться. Поскольку характерное время их жизни очень короткое (доли миллисекунды), для их слияния необходимо, чтобы они появились не только рядом друг с другом, но и практически одновременно. Интересно, что на больших высотах, где воздух сильно разрежен, для образования молнии требуется гораздо более высокая концентрация плазменных каналов.Во-вторых, стримерные каналы могут расти, а это становится возможным только при относительно большой напряженности электрического поля, которая возникает в ограниченных зонах как результат предшествующей разрядной активности.Ученые отмечают, что смоделированный процесс возможен в условиях типичного грозового облака и, в отличие от других гипотез, не требует выполнения каких-либо экстраординарных условий, таких как нереалистично большие напряженности внутриоблачного электрического поля или наличие высокоэнергичных космических частиц, ионизирующих облачную среду. По их мнению, это выгодно отличает предложенный механизм от альтернативных подходов."Молниевые разряды нередко приводят к травмам и гибели людей, пожарам, аварийным отключениям электричества, а иногда и к крупным техногенным катастрофам. Экономический ущерб молниевых разрядов продолжает расти из-за широкого распространения слаботочной микроэлектроники и в связи с тенденцией к цифровизации человеческой деятельности", — отметил Сысоев.Он добавил, что результаты исследования, улучшающие понимание процесса инициации молниевых разрядов, в перспективе могут быть полезны для усовершенствования существующих средств защиты от молний.

https://ria.ru/20180518/1520790999.html

https://ria.ru/20210626/molniya-1738636268.html

https://ria.ru/20250203/zemlya-1996945068.html

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наука, университетская наука, нижний новгород, российская академия наук, молния, россия, электроника, российский научный фонд