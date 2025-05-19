https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ - РИА Новости, 19.05.2025

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Злоумышленники начали звонить выпускникам школ и их родителям под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщать о... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:33:00+03:00

2025-05-19T02:33:00+03:00

2025-05-19T10:41:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали звонить выпускникам школ и их родителям под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщать о необходимости срочной регистрации на специальном "портале сдачи ЕГЭ", чтобы получить от жертвы код из смс при "авторизации" якобы для подтверждения личности, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Новая схема обмана, связанная с темой ЕГЭ, нацелена на школьников и их родителей — людей, находящихся в стрессовой ситуации в связи с предстоящими экзаменами. Злоумышленники звонят под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщают о необходимости срочной регистрации на специальном "портале сдачи ЕГЭ". Под предлогом "необходимости срочной авторизации" они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности", - рассказал он. Как объяснил депутат, на деле такие коды — это одноразовые пароли, отправляемые настоящими сервисами для подтверждения операций или входа в аккаунты. Немкин подчеркнул, что мошенники могут использовать их, чтобы получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на порталах госуслуг или даже банковским приложениям, если номер телефона уже привязан. "Всё это может привести к компрометации личной информации и финансовым потерям. Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей. Если поступает подобный звонок, его необходимо немедленно прервать и обратиться в школу или департамент образования для уточнения", - добавил депутат. По словам парламентария, чтобы защитить школьников, необходимо заранее провести с ними профилактическую беседу — объяснить, что любые звонки, где просят коды, пароли или другие личные данные, являются мошенническими. "Родители также должны быть бдительными: подключить двухфакторную аутентификацию на аккаунтах детей, ограничить доступ к финансовым приложениям на смартфоне и контролировать подозрительные звонки и сообщения. Но главная защита — это осведомлённость. Чем раньше ребёнок узнает, как действуют мошенники, тем меньше шансов, что он попадётся на уловку", - заключил он.

https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017713831.html

https://ria.ru/20250517/moskva-2017550453.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование