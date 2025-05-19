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Мишустин дал поручения по поддержке педагогов - РИА Новости, 19.05.2025
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10:24 19.05.2025 (обновлено: 11:38 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/mishustin--2017777794.html
Мишустин дал поручения по поддержке педагогов
Мишустин дал поручения по поддержке педагогов - РИА Новости, 19.05.2025
Мишустин дал поручения по поддержке педагогов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках новой системы оплаты труда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:24:00+03:00
2025-05-19T11:38:00+03:00
михаил мишустин
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
образование
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках новой системы оплаты труда, сообщила пресс-служба правительства.Он поставил эту задачу по итогам стратегической сессии о создании стратегии развития образования до 2036 года, состоявшейся 18 февраля."Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда. О результатах нужно доложить в правительство до 25 августа", — заявили в пресс-службе.Кроме того, премьер поручил доработать стратегию развития образования до 2036-го:Мишустин также поставил задачу подготовить меры по совершенствованию правовой защиты преподавателей.
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михаил мишустин, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), образование, правительство рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Образование, Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин дал поручения по поддержке педагогов

Премьер РФ Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках новой системы оплаты труда, сообщила пресс-служба правительства.
Он поставил эту задачу по итогам стратегической сессии о создании стратегии развития образования до 2036 года, состоявшейся 18 февраля.
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"Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда. О результатах нужно доложить в правительство до 25 августа", — заявили в пресс-службе.
Кроме того, премьер поручил доработать стратегию развития образования до 2036-го:
  • определить целевые показатели, касающиеся нагрузки педагогов, уровня оплаты их труда;
  • повысить охват качественным образованием инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • улучшить качество работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
  • опираться на обратную связь от учителей и глав образовательных организаций по ключевым положениям документа.
Мишустин также поставил задачу подготовить меры по совершенствованию правовой защиты преподавателей.
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Михаил МишустинРоссияОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОбразованиеПравительство РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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