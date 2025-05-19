Рейтинг@Mail.ru
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/migranty-2017774873.html
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш - РИА Новости, 19.05.2025
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш
Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб, сообщила в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:09:00+03:00
2025-05-19T10:09:00+03:00
в мире
великобритания
ла-манш
северное море
кир стармер
борис джонсон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/45/1045014501_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf2275a2c6e6d7a92aa5b1b0d4ff78f9.jpg
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб, сообщила в понедельник французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря. "В общей сложности 62 человека были спасены и получили помощь от государственных служб. Из них 2 человека были доставлены по воздуху в больницу (города - ред.) Булонь-сюр-мер, один человек погиб", - говорится в пресс-релизе префектуры. Морская префектура 12 мая сообщила о спасении 192 пересекавших пролив мигрантов, один человек погиб. По данным французского управления по борьбе с нелегальной иммиграцией, прошлый год стал рекордным с 2018 года по числу смертей в проливе. Там погибли 78 человек. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении всех аспектов иммиграционной политики страны. Он подчеркнул, что, ужесточая миграционные правила, правительство обязуется снизить приток мигрантов, который, по его словам, достиг "неконтролируемого" уровня в последние годы. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях. Проблема миграции в Великобритании обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне после выхода страны из ЕС. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008811057.html
https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html
великобритания
ла-манш
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/45/1045014501_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_da02e1fdd813231fe8c7db3fa580519f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш, северное море, кир стармер, борис джонсон, евросоюз
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Северное море, Кир Стармер, Борис Джонсон, Евросоюз
Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш

В районе Ла-Манша при крушении перегруженной лодки с мигрантами погиб человек

© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Flickr / vincent desjardins
Вид на пролив Ла-Манш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб, сообщила в понедельник французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря.
"В общей сложности 62 человека были спасены и получили помощь от государственных служб. Из них 2 человека были доставлены по воздуху в больницу (города - ред.) Булонь-сюр-мер, один человек погиб", - говорится в пресс-релизе префектуры.
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США могут выслать мигрантов в Африку и Восточную Европу, пишет WSJ
2 апреля, 09:05
Морская префектура 12 мая сообщила о спасении 192 пересекавших пролив мигрантов, один человек погиб.
По данным французского управления по борьбе с нелегальной иммиграцией, прошлый год стал рекордным с 2018 года по числу смертей в проливе. Там погибли 78 человек.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении всех аспектов иммиграционной политики страны. Он подчеркнул, что, ужесточая миграционные правила, правительство обязуется снизить приток мигрантов, который, по его словам, достиг "неконтролируемого" уровня в последние годы.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
Проблема миграции в Великобритании обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне после выхода страны из ЕС. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
Мигранты на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии
31 марта, 14:49
 
В миреВеликобританияЛа-МаншСеверное мореКир СтармерБорис ДжонсонЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала