https://ria.ru/20250519/migranty-2017774873.html

Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш

Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш - РИА Новости, 19.05.2025

Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш

Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб, сообщила в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:09:00+03:00

2025-05-19T10:09:00+03:00

2025-05-19T10:09:00+03:00

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб, сообщила в понедельник французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря. "В общей сложности 62 человека были спасены и получили помощь от государственных служб. Из них 2 человека были доставлены по воздуху в больницу (города - ред.) Булонь-сюр-мер, один человек погиб", - говорится в пресс-релизе префектуры. Морская префектура 12 мая сообщила о спасении 192 пересекавших пролив мигрантов, один человек погиб. По данным французского управления по борьбе с нелегальной иммиграцией, прошлый год стал рекордным с 2018 года по числу смертей в проливе. Там погибли 78 человек. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении всех аспектов иммиграционной политики страны. Он подчеркнул, что, ужесточая миграционные правила, правительство обязуется снизить приток мигрантов, который, по его словам, достиг "неконтролируемого" уровня в последние годы. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях. Проблема миграции в Великобритании обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне после выхода страны из ЕС. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008811057.html

https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html

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в мире, великобритания, ла-манш, северное море, кир стармер, борис джонсон, евросоюз