https://ria.ru/20250519/memorial-2017850937.html

В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ

В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 19.05.2025

В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ

Мемориал в память о красноармейцах, павших в годы Великой Отечественной войны, открыли в населенном пункте Алгабас Акмолинской области на севере Казахстана,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:20:00+03:00

2025-05-19T15:20:00+03:00

2025-05-19T15:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

акмолинская область

казахстан

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Мемориал в память о красноармейцах, павших в годы Великой Отечественной войны, открыли в населенном пункте Алгабас Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. В Казахстане продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Всего до конца года власти страны запланировали около двух тысяч акций, посвященных героической борьбе советского народа против нацизма. "В селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев. Почтить память бойцов, павших в годы Второй мировой войны, пришли представители министерства обороны, ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" (юный солдат – ред.) и местные жители. Мероприятие прошло в сопровождении роты почетного караула министерства обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что на плитах из черного мрамора увековечены имена погибших воинов и тружеников тыла, уроженцев Акмолинской области. "Мы не должны забывать о том, что благодаря героизму наших дедов, отцов, тружеников тыла, сегодня мы живем под мирным небом в независимой стране. Пусть подвиг фронтовиков, в честь которых установлен мемориал, станет примером для нашей молодежи. Мы обязаны чтить имена тех, кто проливал кровь ради нашего светлого будущего", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя республиканского общественного объединения (РОО) "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майора в отставке Марата Нагуманова. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу.

https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html

https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html

акмолинская область

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

акмолинская область, казахстан, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне