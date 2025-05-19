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В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 19.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:20 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/memorial-2017850937.html
В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ
В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ - РИА Новости, 19.05.2025
В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ
Мемориал в память о красноармейцах, павших в годы Великой Отечественной войны, открыли в населенном пункте Алгабас Акмолинской области на севере Казахстана,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:20:00+03:00
2025-05-19T15:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
акмолинская область
казахстан
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Мемориал в память о красноармейцах, павших в годы Великой Отечественной войны, открыли в населенном пункте Алгабас Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики. В Казахстане продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Всего до конца года власти страны запланировали около двух тысяч акций, посвященных героической борьбе советского народа против нацизма. "В селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев. Почтить память бойцов, павших в годы Второй мировой войны, пришли представители министерства обороны, ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" (юный солдат – ред.) и местные жители. Мероприятие прошло в сопровождении роты почетного караула министерства обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что на плитах из черного мрамора увековечены имена погибших воинов и тружеников тыла, уроженцев Акмолинской области. "Мы не должны забывать о том, что благодаря героизму наших дедов, отцов, тружеников тыла, сегодня мы живем под мирным небом в независимой стране. Пусть подвиг фронтовиков, в честь которых установлен мемориал, станет примером для нашей молодежи. Мы обязаны чтить имена тех, кто проливал кровь ради нашего светлого будущего", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя республиканского общественного объединения (РОО) "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майора в отставке Марата Нагуманова. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу.
https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html
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акмолинская область, казахстан, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акмолинская область, Казахстан, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане открыли мемориал красноармейцам, павшим в годы ВОВ

Мемориал в память о павших в ВОВ красноармейцах открыли в Акмолинской области

© Фото : Министерство обороны КазахстанаВ селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев
В селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Министерство обороны Казахстана
В селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Мемориал в память о красноармейцах, павших в годы Великой Отечественной войны, открыли в населенном пункте Алгабас Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.
В Казахстане продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Всего до конца года власти страны запланировали около двух тысяч акций, посвященных героической борьбе советского народа против нацизма.
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"В селе Алгабас Акмолинской области открыли мемориал памяти воинов-казахстанцев. Почтить память бойцов, павших в годы Второй мировой войны, пришли представители министерства обороны, ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" (юный солдат – ред.) и местные жители. Мероприятие прошло в сопровождении роты почетного караула министерства обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сообщается, что на плитах из черного мрамора увековечены имена погибших воинов и тружеников тыла, уроженцев Акмолинской области.
"Мы не должны забывать о том, что благодаря героизму наших дедов, отцов, тружеников тыла, сегодня мы живем под мирным небом в независимой стране. Пусть подвиг фронтовиков, в честь которых установлен мемориал, станет примером для нашей молодежи. Мы обязаны чтить имена тех, кто проливал кровь ради нашего светлого будущего", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя республиканского общественного объединения (РОО) "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майора в отставке Марата Нагуманова.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу.
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