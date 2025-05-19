https://ria.ru/20250519/klishas--2017899910.html
Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции
Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции - РИА Новости, 19.05.2025
Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не поддержал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого об актуальности внесения изменений в Конституцию... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:31:00+03:00
2025-05-19T17:31:00+03:00
2025-05-19T17:34:00+03:00
россия
петр толстой
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не поддержал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого об актуальности внесения изменений в Конституцию РФ, предложив "пожить" по действующей редакции документа. Ранее Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20231215/konstitutsiya-1916114529.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_25ddee570f9423d8c19d99b15a6e83a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр толстой, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Петр Толстой, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции
Сенатор Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции