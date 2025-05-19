Рейтинг@Mail.ru
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 19.05.2025 (обновлено: 06:00 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/kitaj-2017753341.html
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми - РИА Новости, 19.05.2025
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми
В Китае ужесточили требования к поведению государственных и партийных служащих, в частности, запретив подачу изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:51:00+03:00
2025-05-19T06:00:00+03:00
в мире
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. В Китае ужесточили требования к поведению государственных и партийных служащих, в частности, запретив подачу изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов. Текст постановления был опубликован на официальном сайте Госсовета.Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях. Всего в документе 63 пункта, которые описывают правила поведения чиновников в отношении рабочих поездок, зарубежных командировок в служебных целях, официальных приемов, служебных транспортных средств, проведения конференций и мероприятий, офисных помещений и других вопросов, связанных с проблемой экономии. "Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь", - говорится в одном из пунктов. Новые правила также подробно регламентируют поведение государственных и партийных работников в отношении зарубежных командировок. В частности, чиновниками строго запретили организацию командировок без четкого содержания и цели, а также любые формы "замаскированного туризма". Чиновникам, отправляющимся в командировку, запретили обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки обычных официальных мероприятий, а также принимать денежные подарки, сувениры, местные деликатесы. Отдельно подчеркивается запрет на участие в азартных играх за рубежом. В постановлении также описываются правила приема иностранных гостей в Китае. В частности, отмечается, что прием иностранных гостей осуществляется на основе принципов дипломатичности, дружественного равенства, прагматизма и бережливости. Принимающая сторона, как подчеркивается в документе, должна "строго контролировать расходы на прием групп иностранных гостей". Как отмечается в сообщении на сайте Госсовета КНР, все административные органы на всех уровнях и во всех регионах страны должны основательно продвигать атмосферу, в которой расточительство является позором, а экономия - достоинством и почетом. Новые правила вступили в силу 18 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
https://ria.ru/20241121/kitaj-1985044802.html
https://ria.ru/20240920/knr-1973760266.html
https://ria.ru/20250127/korgi-1995673653.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_656ddcd44c30c03e899ca36b7674b3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми

В Китае чиновникам запретили подавать изысканные блюда на рабочих обедах

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. В Китае ужесточили требования к поведению государственных и партийных служащих, в частности, запретив подачу изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов. Текст постановления был опубликован на официальном сайте Госсовета.
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях.
Пекин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Китае чиновника исключили из Компартии за взятки криптовалютой
21 ноября 2024, 16:40
Всего в документе 63 пункта, которые описывают правила поведения чиновников в отношении рабочих поездок, зарубежных командировок в служебных целях, официальных приемов, служебных транспортных средств, проведения конференций и мероприятий, офисных помещений и других вопросов, связанных с проблемой экономии.
"Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь", - говорится в одном из пунктов.
Новые правила также подробно регламентируют поведение государственных и партийных работников в отношении зарубежных командировок. В частности, чиновниками строго запретили организацию командировок без четкого содержания и цели, а также любые формы "замаскированного туризма".
Экс-глава Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу Чжун Ян - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
СМИ: у осужденной за коррупцию чиновницы в КНР были десятки любовников
20 сентября 2024, 09:14
Чиновникам, отправляющимся в командировку, запретили обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки обычных официальных мероприятий, а также принимать денежные подарки, сувениры, местные деликатесы. Отдельно подчеркивается запрет на участие в азартных играх за рубежом.
В постановлении также описываются правила приема иностранных гостей в Китае. В частности, отмечается, что прием иностранных гостей осуществляется на основе принципов дипломатичности, дружественного равенства, прагматизма и бережливости. Принимающая сторона, как подчеркивается в документе, должна "строго контролировать расходы на прием групп иностранных гостей".
Как отмечается в сообщении на сайте Госсовета КНР, все административные органы на всех уровнях и во всех регионах страны должны основательно продвигать атмосферу, в которой расточительство является позором, а экономия - достоинством и почетом.
Новые правила вступили в силу 18 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
Корги по кличке Фуцзай на службе в полиции в Китае - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид
27 января, 14:56
 
В миреКитайСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала