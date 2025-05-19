https://ria.ru/20250519/kitaj-2017753341.html

Китайских чиновников обязали быть более бережливыми

Китайских чиновников обязали быть более бережливыми - РИА Новости, 19.05.2025

Китайских чиновников обязали быть более бережливыми

В Китае ужесточили требования к поведению государственных и партийных служащих, в частности, запретив подачу изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:51:00+03:00

2025-05-19T05:51:00+03:00

2025-05-19T06:00:00+03:00

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. В Китае ужесточили требования к поведению государственных и партийных служащих, в частности, запретив подачу изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов. Текст постановления был опубликован на официальном сайте Госсовета.Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях. Всего в документе 63 пункта, которые описывают правила поведения чиновников в отношении рабочих поездок, зарубежных командировок в служебных целях, официальных приемов, служебных транспортных средств, проведения конференций и мероприятий, офисных помещений и других вопросов, связанных с проблемой экономии. "Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь", - говорится в одном из пунктов. Новые правила также подробно регламентируют поведение государственных и партийных работников в отношении зарубежных командировок. В частности, чиновниками строго запретили организацию командировок без четкого содержания и цели, а также любые формы "замаскированного туризма". Чиновникам, отправляющимся в командировку, запретили обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки обычных официальных мероприятий, а также принимать денежные подарки, сувениры, местные деликатесы. Отдельно подчеркивается запрет на участие в азартных играх за рубежом. В постановлении также описываются правила приема иностранных гостей в Китае. В частности, отмечается, что прием иностранных гостей осуществляется на основе принципов дипломатичности, дружественного равенства, прагматизма и бережливости. Принимающая сторона, как подчеркивается в документе, должна "строго контролировать расходы на прием групп иностранных гостей". Как отмечается в сообщении на сайте Госсовета КНР, все административные органы на всех уровнях и во всех регионах страны должны основательно продвигать атмосферу, в которой расточительство является позором, а экономия - достоинством и почетом. Новые правила вступили в силу 18 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://ria.ru/20241121/kitaj-1985044802.html

https://ria.ru/20240920/knr-1973760266.html

https://ria.ru/20250127/korgi-1995673653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, си цзиньпин