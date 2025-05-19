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Замначальника полиции Волгограда заподозрили в хищении на Ставрополье
Замначальника полиции Волгограда заподозрили в хищении на Ставрополье - РИА Новости, 19.05.2025
Замначальника полиции Волгограда заподозрили в хищении на Ставрополье
Заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области подозревают в мошенничестве, в результате которого из бюджета Ставропольского края было... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:42:00+03:00
2025-05-19T19:42:00+03:00
2025-05-19T19:42:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 19 мая – РИА Новости. Заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области подозревают в мошенничестве, в результате которого из бюджета Ставропольского края было похищено более 3,5 миллиона рублей, мужчина заключен под стражу, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. В 2019 году между министерством экономического развития Ставропольского края и региональным фондом поддержки предпринимательства было заключено соглашение о предоставлении субсидии на содействие выходу малого и среднего бизнеса на иностранные рынки. Руководитель фонда Елена Самарина заключила с доверенными лицами договоры на оказание услуг по организации и проведению международных выставок. Она подписала акты на оплату выполненных работ, после чего предоставила в региональное министерство экономического развития недостоверные отчеты о целевом использовании средств субсидии. "В мае 2025 года установлен факт причастности к совершению хищения заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате из бюджета похищено более 3,5 млн рублей. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщил собеседник агентства.
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Происшествия, Волгоградская область, Ставропольский край, Волгоград, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Замначальника полиции Волгограда заподозрили в хищении на Ставрополье
Замначальника ГУ МВД Волгограда заподозрили в хищении 3,5 млн руб на Ставрополье