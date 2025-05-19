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Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 19.05.2025
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23:35 19.05.2025 (обновлено: 23:47 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/izrail-2017958548.html
Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля
Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 19.05.2025
Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о намерении блокировать работу порта Хайфы на севере Израиля... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:35:00+03:00
2025-05-19T23:47:00+03:00
в мире
хайфа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
йемен
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о намерении блокировать работу порта Хайфы на севере Израиля обстрелами и препятствовать заходу туда судов."Мы решили, уповая на Бога, выполнить указания руководства и начать установление морской блокады порта Хайфы. Решение о введении запрета на заход в порт Хайфа является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны израильского врага, а также на продолжающуюся блокаду и голод в секторе Газа", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном в понедельник телеканалом "Аль-Масира".Они предупредили, что "все компании, чьи суда находятся в порту Хайфы или направляются туда, должны принять во внимание то, о чем сказано в этом и последующих заявлениях".На прошлой неделе израильская авиация нанесла очередные удары по йеменским портам в провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погиб один человек и более 15 получили ранения.
https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html
https://ria.ru/20250519/konflikt-1915630213.html
хайфа
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в мире, хайфа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, йемен
В мире, Хайфа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла, Йемен
Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля

Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы, чтобы блокировать заход судов

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПорт города Хайфа. Архив
Порт города Хайфа. Архив - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Порт города Хайфа. Архив. Архивное фото
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о намерении блокировать работу порта Хайфы на севере Израиля обстрелами и препятствовать заходу туда судов.
"Мы решили, уповая на Бога, выполнить указания руководства и начать установление морской блокады порта Хайфы. Решение о введении запрета на заход в порт Хайфа является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны израильского врага, а также на продолжающуюся блокаду и голод в секторе Газа", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном в понедельник телеканалом "Аль-Масира".
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Они предупредили, что "все компании, чьи суда находятся в порту Хайфы или направляются туда, должны принять во внимание то, о чем сказано в этом и последующих заявлениях".
На прошлой неделе израильская авиация нанесла очередные удары по йеменским портам в провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погиб один человек и более 15 получили ранения.
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В миреХайфаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар АллаЙемен
 
 
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