https://ria.ru/20250519/izrail-2017958548.html

Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля

Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля - РИА Новости, 19.05.2025

Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о намерении блокировать работу порта Хайфы на севере Израиля... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:35:00+03:00

2025-05-19T23:35:00+03:00

2025-05-19T23:47:00+03:00

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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о намерении блокировать работу порта Хайфы на севере Израиля обстрелами и препятствовать заходу туда судов."Мы решили, уповая на Бога, выполнить указания руководства и начать установление морской блокады порта Хайфы. Решение о введении запрета на заход в порт Хайфа является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны израильского врага, а также на продолжающуюся блокаду и голод в секторе Газа", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном в понедельник телеканалом "Аль-Масира".Они предупредили, что "все компании, чьи суда находятся в порту Хайфы или направляются туда, должны принять во внимание то, о чем сказано в этом и последующих заявлениях".На прошлой неделе израильская авиация нанесла очередные удары по йеменским портам в провинции Ходейда на Красном море, в результате чего погиб один человек и более 15 получили ранения.

https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html

https://ria.ru/20250519/konflikt-1915630213.html

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в мире, хайфа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, йемен