https://ria.ru/20250519/inoagent-2017914934.html
В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец"
В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец" - РИА Новости, 19.05.2025
В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец"
Лишь один человек из реестра иноагентов в России сам подал заявление о включении себя в этот список, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:16:00+03:00
2025-05-19T18:16:00+03:00
2025-05-19T18:16:00+03:00
россия
олег свириденко
петербургский юридический форум — 2025
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Лишь один человек из реестра иноагентов в России сам подал заявление о включении себя в этот список, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Если взять наш реестр (иностранных агентов - ред.), который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один. Физическое лицо. Все остальные - юридические лица", - сказал Свириденко. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017874834.html
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россия, олег свириденко, петербургский юридический форум — 2025, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Олег Свириденко, Петербургский юридический форум — 2025, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец"
Свириденко: один человек в России сам попросил включить его в реестр иноагентов