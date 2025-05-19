https://ria.ru/20250519/inoagent-2017914934.html

В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец"

В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец" - РИА Новости, 19.05.2025

В реестре иноагентов в России оказался всего один "доброволец"

Лишь один человек из реестра иноагентов в России сам подал заявление о включении себя в этот список, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:16:00+03:00

2025-05-19T18:16:00+03:00

2025-05-19T18:16:00+03:00

россия

олег свириденко

петербургский юридический форум — 2025

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Лишь один человек из реестра иноагентов в России сам подал заявление о включении себя в этот список, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Если взять наш реестр (иностранных агентов - ред.), который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один. Физическое лицо. Все остальные - юридические лица", - сказал Свириденко. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017874834.html

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россия, олег свириденко, петербургский юридический форум — 2025, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)