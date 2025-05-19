https://ria.ru/20250519/gruppa-2017838634.html

Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей

Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей - РИА Новости, 19.05.2025

Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей

Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:31:00+03:00

2025-05-19T14:31:00+03:00

2025-05-19T14:44:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кириенко

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Утвердить прилагаемые: положение о межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи, состав межведомственной рабочей группы по вопросам", - говорится в документе.Межведомственная группа, как следует из распоряжения, будет определять меры для создания единого воспитательного пространства.Отмечается, что созданную рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав группы в том числе вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html

https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сергей кириенко, дмитрий чернышенко