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Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей - РИА Новости, 19.05.2025
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14:31 19.05.2025 (обновлено: 14:44 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/gruppa-2017838634.html
Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей
Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей - РИА Новости, 19.05.2025
Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей
Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:31:00+03:00
2025-05-19T14:44:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Утвердить прилагаемые: положение о межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи, состав межведомственной рабочей группы по вопросам", - говорится в документе.Межведомственная группа, как следует из распоряжения, будет определять меры для создания единого воспитательного пространства.Отмечается, что созданную рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав группы в том числе вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html
https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html
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россия, владимир путин, сергей кириенко, дмитрий чернышенко
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко
Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Утвердить прилагаемые: положение о межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи, состав межведомственной рабочей группы по вопросам", - говорится в документе.
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Межведомственная группа, как следует из распоряжения, будет определять меры для создания единого воспитательного пространства.
Отмечается, что созданную рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав группы в том числе вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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