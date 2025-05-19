Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре
Мариинский театр: вместе с легендарным хореографом Григоровичем ушла целая эпоха
Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вместе с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в пресс-службе Мариинского театра.
Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников.
"В этот скорбный час коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, его друзьям и коллегам. Вместе с легендарным балетмейстером ушла целая эпоха", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре напомнили, что Григорович "собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского". Его творческий путь начался в Санкт-Петербурге, в стенах Кировского - ныне Мариинского театра.
"Именно здесь, на мариинской сцене, Юрий Николаевич осуществил свои первые постановки — "Каменный цветок" (1957) и "Легенда о любви" (1961). По сей день эти спектакли украшают репертуар театра, по сей день собирают полные залы зрителей, трогая до глубины души, а участие в этих балетах становится долгожданной радостью для артистов", - отметили в театре.
В пресс-службе отметили, что Григорович "шел в ногу со временем и смело смотрел в будущее": сегодня его спектакли по праву составляют золотой фонд балетного искусства и, невзирая на даты постановки, поражают современностью художественного высказывания.
"Пока живо наследие мастера — нетленна и память потомков о нем", - заключили в театре.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.