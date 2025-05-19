Рейтинг@Mail.ru
Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:10 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017833458.html
Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре
Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре - РИА Новости, 19.05.2025
Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре
Вместе с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в пресс-службе Мариинского театра. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:10:00+03:00
2025-05-19T14:10:00+03:00
культура
санкт-петербург
юрий григорович
иван грозный
мариинский театр
большой театр
ленинградский театр оперы и балета имени кирова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017813532_0:0:1480:834_1920x0_80_0_0_8213127435636cc602ac79e45e3893e2.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вместе с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в пресс-службе Мариинского театра. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. "В этот скорбный час коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, его друзьям и коллегам. Вместе с легендарным балетмейстером ушла целая эпоха", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. В театре напомнили, что Григорович "собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского". Его творческий путь начался в Санкт-Петербурге, в стенах Кировского - ныне Мариинского театра. "Именно здесь, на мариинской сцене, Юрий Николаевич осуществил свои первые постановки — "Каменный цветок" (1957) и "Легенда о любви" (1961). По сей день эти спектакли украшают репертуар театра, по сей день собирают полные залы зрителей, трогая до глубины души, а участие в этих балетах становится долгожданной радостью для артистов", - отметили в театре. В пресс-службе отметили, что Григорович "шел в ногу со временем и смело смотрел в будущее": сегодня его спектакли по праву составляют золотой фонд балетного искусства и, невзирая на даты постановки, поражают современностью художественного высказывания. "Пока живо наследие мастера — нетленна и память потомков о нем", - заключили в театре. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017813532_62:0:1427:1024_1920x0_80_0_0_4fff3c29197e5f00e92328cea02446d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, юрий григорович, иван грозный, мариинский театр, большой театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Санкт-Петербург, Юрий Григорович, Иван Грозный, Мариинский театр, Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
Вместе с Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в Мариинском театре

Мариинский театр: вместе с легендарным хореографом Григоровичем ушла целая эпоха

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЮрий Григорович
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Юрий Григорович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вместе с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем ушла целая эпоха, заявили в пресс-службе Мариинского театра.
Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников.
"В этот скорбный час коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, его друзьям и коллегам. Вместе с легендарным балетмейстером ушла целая эпоха", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре напомнили, что Григорович "собственными руками писал историю балета - сначала советского, а затем и российского". Его творческий путь начался в Санкт-Петербурге, в стенах Кировского - ныне Мариинского театра.
"Именно здесь, на мариинской сцене, Юрий Николаевич осуществил свои первые постановки — "Каменный цветок" (1957) и "Легенда о любви" (1961). По сей день эти спектакли украшают репертуар театра, по сей день собирают полные залы зрителей, трогая до глубины души, а участие в этих балетах становится долгожданной радостью для артистов", - отметили в театре.
В пресс-службе отметили, что Григорович "шел в ногу со временем и смело смотрел в будущее": сегодня его спектакли по праву составляют золотой фонд балетного искусства и, невзирая на даты постановки, поражают современностью художественного высказывания.
"Пока живо наследие мастера — нетленна и память потомков о нем", - заключили в театре.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
 
КультураСанкт-ПетербургЮрий ГригоровичИван ГрозныйМариинский театрБольшой театрЛенинградский театр оперы и балета имени Кирова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала