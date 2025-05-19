https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017817037.html

Умер хореограф Юрий Григорович

Умер хореограф Юрий Григорович - РИА Новости, 19.05.2025

Умер хореограф Юрий Григорович

Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:08:00+03:00

2025-05-19T13:08:00+03:00

2025-05-19T15:48:00+03:00

культура

юрий григорович

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников."Полтора часа назад на 99-м году жизни скончался выдающийся советский и российский хореограф Юрий Григорович", — сказал он.Позже стало известно, что прощание с Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века. Более 30 лет он был главным балетмейстером Большого театра.Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, в 1946-м окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой), после чего его приняли в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). Солистом этого театра он оставался до 1961 года. Первые балеты Григорович поставил в Ленинградском доме культуры имени А. М. Горького в 1948 году — "Аистенок" Дмитрия Клебанова и "Семеро братьев" на музыку Александра Варламова. Успех к нему пришел после постановки "Каменного цветка" Прокофьева (1957) и "Легенды о любви" Арифа Меликова (1961) на сцене театра имени С. М. Кирова.С 1961 по 1964 год Григорович был балетмейстером Театра имени Кирова, а затем его назначили главным балетмейстером Большого театра. Первым его оригинальным спектаклем на сцене Большого стал "Щелкунчик" (1966). Кроме того, он создал такие легендарные спектакли, как "Спартак" и "Иван Грозный", под его редакцией в главном театре страны поставили классические балеты — "Спящую красавицу" (1963, 1973) и "Лебединое озеро", "Раймонду" (1984, 2003), "Жизель" и "Корсара" (1994), "Баядерку" (1991) и "Дон Кихота" (1994).Кроме того, Григорович сотрудничал с Башкирским государственным театром оперы и балета, Московским академическим музыкальным театром имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, он стал фактическим основателем тетра балета в Краснодаре, ставил спектакли в театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима, Стокгольма, Генуи, Праги, Стамбула, Сеула и других городов. В кино экранизированы его балеты "Спартак" (1976) и "Иван Грозный".Юрий Григорович удостоен многих почетных званий, правительственных наград и премий. Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического труда (1986), лауреат Ленинской премии (1970), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1985). Награжден орденами Ленина (1976) и Октябрьской Революции (1981), "За заслуги перед Отечеством" III (2002), II (2007) и I (2011) степеней. В 2017 году Григорович был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного — высшей награды России.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017856792.html

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

юрий григорович