https://ria.ru/20250519/germaniya-2017874657.html

Правительство ФРГ поддержало санкции в отношении "Северных потоков"

Правительство ФРГ поддержало санкции в отношении "Северных потоков" - РИА Новости, 19.05.2025

Правительство ФРГ поддержало санкции в отношении "Северных потоков"

Кабмин ФРГ поддерживает часть подготавливаемых санкций с ограничениями в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил официальный... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:22:00+03:00

2025-05-19T16:22:00+03:00

2025-05-19T16:22:00+03:00

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урсула фон дер ляйен

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северный поток

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Кабмин ФРГ поддерживает часть подготавливаемых санкций с ограничениями в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "для оказания давления на Россию" готовит новый пакет санкций, который включит ограничения против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Федеральное правительство поддерживает те элементы, которые касаются "Северного потока". Остальные элементы, упомянутые председательницей Еврокомиссии, также находятся на рассмотрении. Всё это согласовывается с европейскими партнёрами. Ключевым моментом, конечно, является то, что США также примут участие в возможном санкционном пакете", - сказал Корнелиус журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250516/filippo-2017398130.html

https://ria.ru/20250510/potoki-2016176848.html

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