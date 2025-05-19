Париж отреагировал на слова Дурова о попытке повлиять на выборы в Румынии
AFP: DGSE отрицает обвинения Дурова в попытке повлиять на выборы в Румынии
© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Французское управление внешней безопасности Франции (DGSE) отрицает обвинение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в попытке повлиять на ход президентских выборов в Румынии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на разведслужбу.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
При этом в разведуправлении подтвердили, что выходили на прямой контакт с Дуровым в течение последних лет, передает агентство.
В пятницу участник гонки на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.