https://ria.ru/20250519/frantsija-2017818175.html

Париж отреагировал на слова Дурова о попытке повлиять на выборы в Румынии

Париж отреагировал на слова Дурова о попытке повлиять на выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Париж отреагировал на слова Дурова о попытке повлиять на выборы в Румынии

Французское управление внешней безопасности Франции (DGSE) отрицает обвинение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в попытке повлиять на ход... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:11:00+03:00

2025-05-19T13:11:00+03:00

2025-05-19T13:11:00+03:00

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Французское управление внешней безопасности Франции (DGSE) отрицает обвинение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в попытке повлиять на ход президентских выборов в Румынии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на разведслужбу. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". "Французская служба внешней разведки (DGSE) в понедельник "решительно опровергла" обвинения основателя мессенджера Telegram в том, что Париж пытался повлиять на президентские выборы в Румынии", - сообщает агентство Франс Пресс. При этом в разведуправлении подтвердили, что выходили на прямой контакт с Дуровым в течение последних лет, передает агентство. В пятницу участник гонки на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250519/vmeshatelstvo-2017804976.html

https://ria.ru/20250519/durov-2017762737.html

https://ria.ru/20250519/uljanov-2017745133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, франция, париж, павел дуров, эммануэль макрон, никушор дан, telegram, президентские выборы в румынии — 2025