В РПСЦ рассказали о малоизвестных фактах войны 1812 года
© РИА Новости / Л. Носов | Перейти в медиабанкСкульптурная группа солдат и партизан у музея-панорамы «Бородинская битва»
Скульптурная группа солдат и партизан у музея-панорамы «Бородинская битва»
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крупнейшие партизанские отряды во время Отечественной войны 1812 года были старообрядческими заявил директор Московского старообрядческого духовного училища, руководитель экскурсионно-паломнической службы Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Анатолий Шатохин.
"Хотелось бы сказать, что самые крупные партизанские отряды (во время Отечественной войны 1812 года – ред.) это были старообрядческие партизанские отряды. Это Василиса Кожина, староверка из Сычевки, Герасим Курин – сейчас ему памятник стоит при въезде в Павловский Посад, – возглавлял партизанский отряд. Это два самых крупных партизанских отряда, которые состояли из староверов", – рассказал он на круглом столе "Великая Отечественная война и старообрядцы в зеркале истории" в старообрядческом Рогожском духовном центре в Москве.
Предводитель отряда самообороны Вохонской волости Герасим Курин возглавлял партизанский отряд, численность которого за время деятельности выросла от 50 до 5500 человек, вместе с крестьянами он неоднократно вступал в бой с французскими солдатами. В честь Василисы Кожиной, считающейся одним из вожаков партизанского движения, названы улицы в ряде городов России.