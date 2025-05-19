https://ria.ru/20250519/fakty-2017818820.html

В РПСЦ рассказали о малоизвестных фактах войны 1812 года

В РПСЦ рассказали о малоизвестных фактах войны 1812 года - РИА Новости, 19.05.2025

В РПСЦ рассказали о малоизвестных фактах войны 1812 года

Крупнейшие партизанские отряды во время Отечественной войны 1812 года были старообрядческими заявил директор Московского старообрядческого духовного училища,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:16:00+03:00

2025-05-19T13:16:00+03:00

2025-05-19T13:16:00+03:00

религия

павловский посад

москва

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

религия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крупнейшие партизанские отряды во время Отечественной войны 1812 года были старообрядческими заявил директор Московского старообрядческого духовного училища, руководитель экскурсионно-паломнической службы Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Анатолий Шатохин."Хотелось бы сказать, что самые крупные партизанские отряды (во время Отечественной войны 1812 года – ред.) это были старообрядческие партизанские отряды. Это Василиса Кожина, староверка из Сычевки, Герасим Курин – сейчас ему памятник стоит при въезде в Павловский Посад, – возглавлял партизанский отряд. Это два самых крупных партизанских отряда, которые состояли из староверов", – рассказал он на круглом столе "Великая Отечественная война и старообрядцы в зеркале истории" в старообрядческом Рогожском духовном центре в Москве.Предводитель отряда самообороны Вохонской волости Герасим Курин возглавлял партизанский отряд, численность которого за время деятельности выросла от 50 до 5500 человек, вместе с крестьянами он неоднократно вступал в бой с французскими солдатами. В честь Василисы Кожиной, считающейся одним из вожаков партизанского движения, названы улицы в ряде городов России.

https://ria.ru/20250519/svyaschennik-2017816825.html

павловский посад

москва

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Никита Бизин

павловский посад, москва, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия