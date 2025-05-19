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Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах - РИА Новости, 19.05.2025
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Шоубиз
 
18:57 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017921753.html
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах - РИА Новости, 19.05.2025
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что участие Израиля в музыкальном конкурсе "Евровидение" продемонстрировало двойные стандарты со стороны... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:57:00+03:00
2025-05-19T18:57:00+03:00
шоубиз
в мире
испания
израиль
педро санчес
европейский вещательный союз
евровидение
музыка
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МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что участие Израиля в музыкальном конкурсе "Евровидение" продемонстрировало двойные стандарты со стороны организаторов, которые ранее отстранили Россию после начала конфликта на Украине. "Израиль также (как и Россия, отстраненная от участия в конкурсе после начала СВО - ред.) не должен участвовать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре", — сказал Санчес. Эти заявления прозвучали после того, как представительница Израиля Юваль Рапопорт заняла второе место на "Евровидении-2024", получив наибольшее число голосов зрителей — 13 стран, включая Испанию, поставили ей максимальные 12 баллов. Это вызвало критику среди политиков левого спектра. Испанская телерадиокомпания RTVE уже направила запрос в Европейский вещательный союз, организовавший конкурс, с требованием провести аудит системы голосования. По мнению представителей левой партии Podemos, высокие оценки в телеголосовании стали результатом организованной кампании со стороны ультраправых и израильского правительства. С другой стороны, ультраправая партия Vox раскритиковала руководство RTVE за то, что во время трансляции конкурса комментаторы и руководство канала напомнили о более чем 50 тысячах жертв среди мирных жителей в секторе Газа. Представитель Vox Хосе Антонио Фустер потребовал немедленного увольнения главы RTVE Хосе Пабло Лопеса за нарушение принципа политического нейтралитета. Кроме Испании, свою поддержку Палестине выразила и государственная телекомпания Бельгии, которая даже прервала трансляцию выступления израильской участницы. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
https://ria.ru/20250514/evropa-2016895610.html
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в мире, испания, израиль, педро санчес, европейский вещательный союз , евровидение, музыка
Шоубиз, В мире, Испания, Израиль, Педро Санчес, Европейский вещательный союз , Евровидение, Музыка
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах

Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах из-за участия Израиля

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
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МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что участие Израиля в музыкальном конкурсе "Евровидение" продемонстрировало двойные стандарты со стороны организаторов, которые ранее отстранили Россию после начала конфликта на Украине.
"Израиль также (как и Россия, отстраненная от участия в конкурсе после начала СВО - ред.) не должен участвовать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре", — сказал Санчес.
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Эти заявления прозвучали после того, как представительница Израиля Юваль Рапопорт заняла второе место на "Евровидении-2024", получив наибольшее число голосов зрителей — 13 стран, включая Испанию, поставили ей максимальные 12 баллов. Это вызвало критику среди политиков левого спектра.
Испанская телерадиокомпания RTVE уже направила запрос в Европейский вещательный союз, организовавший конкурс, с требованием провести аудит системы голосования. По мнению представителей левой партии Podemos, высокие оценки в телеголосовании стали результатом организованной кампании со стороны ультраправых и израильского правительства.
С другой стороны, ультраправая партия Vox раскритиковала руководство RTVE за то, что во время трансляции конкурса комментаторы и руководство канала напомнили о более чем 50 тысячах жертв среди мирных жителей в секторе Газа. Представитель Vox Хосе Антонио Фустер потребовал немедленного увольнения главы RTVE Хосе Пабло Лопеса за нарушение принципа политического нейтралитета.
Кроме Испании, свою поддержку Палестине выразила и государственная телекомпания Бельгии, которая даже прервала трансляцию выступления израильской участницы.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
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ШоубизВ миреИспанияИзраильПедро СанчесЕвропейский вещательный союзЕвровидениеМузыка
 
 
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