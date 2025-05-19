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В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
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21:35 19.05.2025 (обновлено: 23:22 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017946189.html
В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом
В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом
Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:35:00+03:00
2025-05-19T23:22:00+03:00
германия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
дональд трамп
правительство германии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.По его словам, американский лидер после беседы с российским президентом поговорил с представителями Евросоюза. В частности, он связался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, Трамп переговорил с Владимиром Зеленским."Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — отметил Корнелиус.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, беседа длилась более двух часов.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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германия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, дональд трамп, правительство германии
Германия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Дональд Трамп, Правительство Германии
В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом

Правительство ФРГ: страны ЕС договорились усилить санкционное давление на Россию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, американский лидер после беседы с российским президентом поговорил с представителями Евросоюза. В частности, он связался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, Трамп переговорил с Владимиром Зеленским.
«
"Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — отметил Корнелиус.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, беседа длилась более двух часов.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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