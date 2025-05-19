https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017946189.html

В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом

В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025

В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом

Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:35:00+03:00

2025-05-19T21:35:00+03:00

2025-05-19T23:22:00+03:00

германия

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санкции в отношении россии

владимир путин

дональд трамп

правительство германии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.По его словам, американский лидер после беседы с российским президентом поговорил с представителями Евросоюза. В частности, он связался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, Трамп переговорил с Владимиром Зеленским."Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — отметил Корнелиус.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, беседа длилась более двух часов.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017877089.html

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германия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, дональд трамп, правительство германии