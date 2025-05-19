В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом
Правительство ФРГ: страны ЕС договорились усилить санкционное давление на Россию
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, американский лидер после беседы с российским президентом поговорил с представителями Евросоюза. В частности, он связался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, Трамп переговорил с Владимиром Зеленским.
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"Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", — отметил Корнелиус.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, беседа длилась более двух часов.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.