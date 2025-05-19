https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017740199.html

В понедельник стартует саммит Британия — ЕС

В понедельник стартует саммит Британия — ЕС - РИА Новости, 19.05.2025

В понедельник стартует саммит Британия — ЕС

Саммит Евросоюз - Великобритания состоится в Лондоне в понедельник, в рамках саммита стороны намерены подписать соглашение о перезагрузке отношений, в которое... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:52:00+03:00

2025-05-19T00:52:00+03:00

2025-05-19T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Саммит Евросоюз - Великобритания состоится в Лондоне в понедельник, в рамках саммита стороны намерены подписать соглашение о перезагрузке отношений, в которое также войдет договор о сотрудничестве в области безопасности. Ожидается, что на саммит в Лондон прибудут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Мероприятие станет первой официальной встречей представителей Великобритании и ЕС после выхода Британии из блока. Цель объявленной премьер-министром Великобритании Киром Стармером "перезагрузки" - вновь сблизить королевство с континентом после выхода из ЕС. Соглашение затронет в том числе вопросы доступа ЕС к британским рыболовецким водам, миграции молодежи и студентов и торговли продовольствием. Одна из главных тем соглашения - сотрудничество в области обороны и безопасности. Подробности оборонной сделки пока не раскрывались. По сообщениям СМИ, стороны уделят внимание вопросам будущего НАТО и надежности США как партнера. Также обсуждается доступ Лондона к 150 миллиардам евро (168 миллиардам долларов) кредитов в рамках плана по обеспечению безопасности Европы (Security Action for Europe, SAFE). При этом, по данным СМИ, Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к новой программе займов. В обмен на доступ Лондона к SAFE ЕС якобы настаивает на сохранении действующих квот на ловлю рыбы в британских водах на два года. Брюссель также настаивает на уступках в вопросе доступа европейских студентов к обучению в британских университетах. ЕС хочет обеспечить для студентов из ЕС равный с гражданами страны уровень платы за обучение в Великобритании. Взамен блок якобы снизит торговые барьеры, которые были возведены после выхода Великобритании из ЕС. Лондон не хочет идти на такой шаг, так как иностранные студенты являются значимым источником дохода для местных вузов. Вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС стали ещё одним ключевым пунктом соглашения. Стороны хотят сократить проверки на границе и решить проблему роста цен на продовольствие. Однако, по сообщениям СМИ, Лондон отверг предложение ЕС о временном ограничении сделки по торговле продовольствием и "интенсивно" лоббировал страны блока, чтобы те выступили против введения временных ограничений на сделку. Брюссель продолжает настаивать на своем и отверг даже компромиссный вариант заключения ограниченной по сроку, но продлеваемой сделки. В целом разногласия сторон значительно затянули согласование финальной версии соглашения, и в последнюю неделю перед саммитом СМИ неоднократно сообщали, что проект коммюнике, вероятно, будет согласован только воскресенье - всего за день до саммита. В воскресенье СМИ продолжили сообщать о том, что переговоры будут продолжаться до последних часов перед началом саммита. Тем временем послы ЕС собирались в Брюсселе, чтобы согласовать дальнейшие компромиссы с обеих сторон. Высокопоставленный источник на Даунинг-стрит заявил газете Guardian, что сделка согласована "на 99%", но "последний 1% - самый важный". Официальный Лондон в своих заявлениях сохраняет уверенный тон. В воскресенье Даунинг-стрит выпустил заявление, где утверждает, что "премьер-министр заключит еще одну сделку, которая будет отвечать национальным интересам страны, способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и охране границ".

https://ria.ru/20250504/evrosoyuz-2014834380.html

https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html

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Дарья Буймова

в мире, лондон, великобритания, брюссель, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, евросоюз, европейский совет, нато