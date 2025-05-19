https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине

Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине

У Европы потуги и судороги, там срочно ищут точку опоры, поскольку в Стамбуле из рук у брюссельских Россия выбила все карты. Нас намеревались угрозами заставить РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:01:00+03:00

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У Европы потуги и судороги, там срочно ищут точку опоры, поскольку в Стамбуле из рук у брюссельских Россия выбила все карты. Нас намеревались угрозами заставить принять еэсовские условия мирного урегулирования украинского кризиса. По факту вышло, что приняты — причем всеми — были российские условия. И поэтому еэсовские перестали стесняться в выборе слов и выражений, чтобы наш (пусть и предварительный) результат обесценить.В ход, как обычно, была пущена пресса. Не отстали и политики. Британский премьер Стармер сказал что-то о "неприемлемости". Французский президент Макрон пошел дальше и заявил о "цинизме". Ну и санкции, конечно: куда же без них сегодня там, где сплошной "райский сад, прогресс и демократия".Антироссийские рестрикции (17-й пакет) Европа планирует ввести завтра. После одобрения главами внешнеполитических и оборонных ведомств стран — членов ЕС.Одна из мер, которая, как полагают составители очередного "проскрипционного" списка, должна (в очередной раз) поставить Россию на колени.Еэсовцы намерены блокировать 189 "теневых танкеров", которые поставляют нашу нефть покупателям. Судам будет запрещен заход в порты ЕС, а те европейские фирмы, что будут иметь с ними дела, попадут под юридическую раздачу.Не очень понятно, как министры обороны завизируют это, поскольку блокировать гражданские суда военными средствами, если транспорт находится в международных водах, запрещено двумя конвенциями ООН.А загнать их в территориальные европейские воды у Европы тем более не получится. У ЕС отсутствуют должные резервы — и материальные, и технические, и людские. Об этом заявил председатель Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер. С кораблями у общеевропейцев туго: те, что в наличии, уже давно приписаны к другим операциям на море.Если военная составляющая выглядит жалко, то экономическая — чтобы обрубить источники пополнения нашего бюджета — вообще нулевая: объем продаваемой Россией нефти на внешних рынках стабилен с декабря прошлого года, хотя под аналогичными ограничениями уже находятся примерно полторы сотни танкеров. В предыдущих выпусках политического реалити-шоу "ЕС пытается победить РФ", 15-м и 16-м, мы видели, как, несмотря на запреты, объемы поставок по морю российской нефти не меняются.Это о судорогах, в которых Европа душит экономику. Правда, не российскую, как мечтали в Париже и Брюсселе, а свою собственную.А теперь о потугах. На роль гроссмейстера в одновременной геополитической игре против России на больших шахматных досках. Тут получается реальный конфуз, да и только.Как только прямое общение лидеров России и США было после долгого перерыва возобновлено, хозяин Елисейского дворца лез из кожи вон, чтобы присесть хотя бы на приставной стульчик поблизости. Весь мир наблюдал за происходящим в прямом эфире в нефе собора Святого Петра. Трамп вынужден был там почти физически отталкивать Эммануэля Макрона.Теперь Париж изменил концепцию, и сейчас журналистский пул постоянно как бы застает президента Франции беседующим с американским лидером по телефону. Рубрика "Звонок другу" хороша для политтехнологов тем, что сказанное никак не поддается верификации. Никто не знает, кто собеседник (и был ли он в принципе).Завтрашний "Пакет № 17" дает вполне четкое представление о цели "коалиции желающих". Она не собирается снимать с повестки дня военную расправу с нами. Там даже термин возник: "удушение". Ясно, что британцам, французам, немцам не нужен не только их жупел под названием "прекращение огня", но и настоящее урегулирование кризиса.Для Европы, готовящейся к милитаризации, урегулирование означает отключение ее от аппарата жизнеобеспечения.Европе по-прежнему хочется денег, а еще лучше — очень много денег.Но совсем удручающий, практически гибельный вариант для нее — возникновение новой Украины. Нейтральной, без нацистских идей, с компактными ВС. Ну и зажиточной, конечно же. Потому что такой Украине, обеспеченной и спокойной, будет не нужен никакой ЕС. Ни тем более НАТО.Европа кровно, даже экзистенциально заинтересована в сохранении нынешнего статус-кво. Со смертями и ранениями исключительно на словах "обожаемых" ею украинцев.За три года, что мы ведем СВО, роли поменялись. Раньше Европа, как она думала, помогает Киеву. Сегодня Европа понимает, что, если ее порочная связь с Киевом прервется, ей наступит конец. Повинуясь инстинкту самосохранения, она продолжает за это платить чужой кровью.Без нескончаемых русофобских санкций (что есть холодная экономическая война), без горячих уже столкновений в прокси-войне на ЛБС нынешней Европе не сохраниться. Россия это поняла и приняла к сведению. Сил и возможностей, чтобы добиться на дипломатическом поле тех же результатов, что и в зоне проведения спецоперации, у нас хватит.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017549115.html

https://ria.ru/20250517/evropa-2017517208.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, эммануэль макрон, кир стармер, россия, украина