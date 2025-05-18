https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html
Макрон выступил с дерзким призывом в адрес Путина
Макрон выступил с дерзким призывом в адрес Путина - РИА Новости, 18.05.2025
Макрон выступил с дерзким призывом в адрес Путина
Французский президент Эммануэль Макрон попытался резко высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина, обвинив его в цинизме в отношении Украины,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:42:00+03:00
2025-05-18T09:42:00+03:00
2025-05-18T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.Французский президент Эммануэль Макрон попытался резко высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина, обвинив его в цинизме в отношении Украины, сообщает французский телеканал BFMTV.В связи с этим он обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с требованием высказаться на эту тему."Я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", — заявил он.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом.Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также пообещал обсудить этот вопрос с американским президентом. В российском посольстве в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017651111.html
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Владимир Путин, США, Германия, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, В мире
Макрон выступил с дерзким призывом в адрес Путина
BFMTV: Макрон призвал Трампа ответить на якобы циничное поведение Путина