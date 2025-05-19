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Депутат Абрамян: Ереван и Баку хотят вывести российские войска из Гюмри - РИА Новости, 19.05.2025
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10:19 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/erevan-2017776670.html
Депутат Абрамян: Ереван и Баку хотят вывести российские войска из Гюмри
Депутат Абрамян: Ереван и Баку хотят вывести российские войска из Гюмри - РИА Новости, 19.05.2025
Депутат Абрамян: Ереван и Баку хотят вывести российские войска из Гюмри
Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Армении... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:19:00+03:00
2025-05-19T10:19:00+03:00
армения
хикмет гаджиев
ереван
баку
гюмри
в мире
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Армении российской военной базы. По данным азербайджанских СМИ, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных там иностранных военных сил. Он подчеркнул также, что "иностранные силы вмешиваются для реализации своих интересов" . "Одна из ключевых фигур в администрации президента Азербайджана Гаджиев, говоря о переговорном процессе с Арменией, отметил, что больше нет необходимости в военном присутствии иностранных сил в регионе, которые занимаются продвижением своих интересов. Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении", - написал Абрамян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) . По его словам, проще говоря, в Баку считают, что одним из предварительных условий достижения мира является вывод российской военной базы из Армении. "Это, кстати, не только не является проблемой для этого (армянского - ред.) правительства, но и не исключено, что до оглашения позиции (Еревана и Баку - ред.) были скоординированы"- подчеркнул депутат. Он считает, что Азербайджан и Турция постепенно переформатируют свои региональные роли, при этом Армении отводится исключительно статус придатка. В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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армения
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баку
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армения, хикмет гаджиев, ереван, баку, гюмри, в мире
Армения, Хикмет Гаджиев, Ереван, Баку, Гюмри, В мире
Депутат Абрамян: Ереван и Баку хотят вывести российские войска из Гюмри

Депутат Абрамян: Ереван и Баку могли договориться о выводе базы РФ из Гюмри

© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Армении российской военной базы.
По данным азербайджанских СМИ, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных там иностранных военных сил. Он подчеркнул также, что "иностранные силы вмешиваются для реализации своих интересов" .
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"Одна из ключевых фигур в администрации президента Азербайджана Гаджиев, говоря о переговорном процессе с Арменией, отметил, что больше нет необходимости в военном присутствии иностранных сил в регионе, которые занимаются продвижением своих интересов. Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении", - написал Абрамян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) .
По его словам, проще говоря, в Баку считают, что одним из предварительных условий достижения мира является вывод российской военной базы из Армении. "Это, кстати, не только не является проблемой для этого (армянского - ред.) правительства, но и не исключено, что до оглашения позиции (Еревана и Баку - ред.) были скоординированы"- подчеркнул депутат.
Он считает, что Азербайджан и Турция постепенно переформатируют свои региональные роли, при этом Армении отводится исключительно статус придатка.
В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".
* запрещена в РФ как экстремистская
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АрменияХикмет ГаджиевЕреванБакуГюмриВ мире
 
 
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