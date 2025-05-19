https://ria.ru/20250519/ekspert-2017858320.html

Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР

Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025

Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР

Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:39:00+03:00

2025-05-19T15:39:00+03:00

2025-05-19T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

днепропетровская область

виталий киселев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь превращался, по их словам, в "вулкан с горячей лавой", заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "За два месяца до освобождения населенного пункта Богатырь, примерно в середине марта, Киевом на усиление были отправлены наемники. Как нам партизаны сообщили, (наемники - ред.) прибыли, пробыли буквально три недели и убежали… в контактный бой наемники не входили, и буквально за полтора месяца до освобождения самого Богатыря они ротировались на южное направление", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что наемники сбежали в населенный пункт Гуляйполе, так как Богатырь превращался, по их словам, "в вулкан с горячей лавой", остановить которую было невозможно. По словам полковника запаса, партизаны неоднократно слышали речь наемников и выучили некоторые высказывания. "Наши партизаны запомнили очень интересное слово - "impossible", - отметил Киселев.

https://ria.ru/20250515/naemnik-2017198251.html

https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины