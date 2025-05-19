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Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ekspert-2017858320.html
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР
Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:39:00+03:00
2025-05-19T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
виталий киселев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь превращался, по их словам, в "вулкан с горячей лавой", заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "За два месяца до освобождения населенного пункта Богатырь, примерно в середине марта, Киевом на усиление были отправлены наемники. Как нам партизаны сообщили, (наемники - ред.) прибыли, пробыли буквально три недели и убежали… в контактный бой наемники не входили, и буквально за полтора месяца до освобождения самого Богатыря они ротировались на южное направление", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что наемники сбежали в населенный пункт Гуляйполе, так как Богатырь превращался, по их словам, "в вулкан с горячей лавой", остановить которую было невозможно. По словам полковника запаса, партизаны неоднократно слышали речь наемников и выучили некоторые высказывания. "Наши партизаны запомнили очень интересное слово - "impossible", - отметил Киселев.
https://ria.ru/20250515/naemnik-2017198251.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Виталий Киселев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР

Киселев: наемники сбежали из Богатыря в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь превращался, по их словам, в "вулкан с горячей лавой", заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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"За два месяца до освобождения населенного пункта Богатырь, примерно в середине марта, Киевом на усиление были отправлены наемники. Как нам партизаны сообщили, (наемники - ред.) прибыли, пробыли буквально три недели и убежали… в контактный бой наемники не входили, и буквально за полтора месяца до освобождения самого Богатыря они ротировались на южное направление", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наемники сбежали в населенный пункт Гуляйполе, так как Богатырь превращался, по их словам, "в вулкан с горячей лавой", остановить которую было невозможно.
По словам полковника запаса, партизаны неоднократно слышали речь наемников и выучили некоторые высказывания. "Наши партизаны запомнили очень интересное слово - "impossible", - отметил Киселев.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДнепропетровская областьВиталий КиселевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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