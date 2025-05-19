https://ria.ru/20250519/ekspert-2017858320.html
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР
Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:39:00+03:00
2025-05-19T15:39:00+03:00
2025-05-19T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
виталий киселев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Иностранные наемники сбежали в Гуляйполе из населенного пункта Богатырь в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения российскими войсками, так как Богатырь превращался, по их словам, в "вулкан с горячей лавой", заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "За два месяца до освобождения населенного пункта Богатырь, примерно в середине марта, Киевом на усиление были отправлены наемники. Как нам партизаны сообщили, (наемники - ред.) прибыли, пробыли буквально три недели и убежали… в контактный бой наемники не входили, и буквально за полтора месяца до освобождения самого Богатыря они ротировались на южное направление", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что наемники сбежали в населенный пункт Гуляйполе, так как Богатырь превращался, по их словам, "в вулкан с горячей лавой", остановить которую было невозможно. По словам полковника запаса, партизаны неоднократно слышали речь наемников и выучили некоторые высказывания. "Наши партизаны запомнили очень интересное слово - "impossible", - отметил Киселев.
https://ria.ru/20250515/naemnik-2017198251.html
https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Виталий Киселев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, как наемники бежали из села Богатырь в ДНР
Киселев: наемники сбежали из Богатыря в ДНР за 1,5 месяца до его освобождения