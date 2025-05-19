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Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы
Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы - РИА Новости, 19.05.2025
Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы
Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:31:00+03:00
2025-05-19T10:31:00+03:00
2025-05-19T10:55:00+03:00
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250515/ege-2017011732.html
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россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы
Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы