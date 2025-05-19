https://ria.ru/20250519/ege--2017779611.html

Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы

Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы - РИА Новости, 19.05.2025

Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не поступающих в вузы

Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:31:00+03:00

2025-05-19T10:31:00+03:00

2025-05-19T10:55:00+03:00

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250515/ege-2017011732.html

https://ria.ru/20250516/ege-1792146961.html

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россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование