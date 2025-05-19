Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии
Политэкономист Бодиштяну: Дуров обвинил Францию в цензуре ради пиара Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французское правительство во вмешательстве в президентские выборы в Румынии для того, чтобы поднять интерес к социальной сети, заявила аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.
"Упоминание Telegram и Дурова не своевременно, потому что в Румынии данная платформа не пользуется такой популярностью, как, например, другие запрещенные в Российской Федерации платформы по типу Facebook*. Конечно же, такие заявления несколько преждевременны, но, скорее всего, подогреют интерес румынской публики к этой социальной сети и послужат стимулом к тому, что румынские граждане начнут ей больше пользоваться", - заявила эксперт в Москве во время выступления на круглом столе о предварительных итогах президентских выборов в Польше и Румынии.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.