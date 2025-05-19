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Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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15:38 19.05.2025 (обновлено: 15:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/durov-2017858161.html
Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии
Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французское правительство во вмешательстве в президентские выборы в Румынии для того, чтобы поднять интерес... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:38:00+03:00
2025-05-19T15:45:00+03:00
в мире
технологии
румыния
франция
павел дуров
никушор дан
кэлин джеорджеску
telegram
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французское правительство во вмешательстве в президентские выборы в Румынии для того, чтобы поднять интерес к социальной сети, заявила аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. "Упоминание Telegram и Дурова не своевременно, потому что в Румынии данная платформа не пользуется такой популярностью, как, например, другие запрещенные в Российской Федерации платформы по типу Facebook*. Конечно же, такие заявления несколько преждевременны, но, скорее всего, подогреют интерес румынской публики к этой социальной сети и послужат стимулом к тому, что румынские граждане начнут ей больше пользоваться", - заявила эксперт в Москве во время выступления на круглом столе о предварительных итогах президентских выборов в Польше и Румынии. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250519/frantsija-2017818175.html
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в мире, технологии, румыния, франция, павел дуров, никушор дан, кэлин джеорджеску, telegram, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион
В мире, Технологии, Румыния, Франция, Павел Дуров, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Telegram, Высшая школа экономики (ВШЭ), Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион
Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии

Политэкономист Бодиштяну: Дуров обвинил Францию в цензуре ради пиара Telegram

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французское правительство во вмешательстве в президентские выборы в Румынии для того, чтобы поднять интерес к социальной сети, заявила аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.
"Упоминание Telegram и Дурова не своевременно, потому что в Румынии данная платформа не пользуется такой популярностью, как, например, другие запрещенные в Российской Федерации платформы по типу Facebook*. Конечно же, такие заявления несколько преждевременны, но, скорее всего, подогреют интерес румынской публики к этой социальной сети и послужат стимулом к тому, что румынские граждане начнут ей больше пользоваться", - заявила эксперт в Москве во время выступления на круглом столе о предварительных итогах президентских выборов в Польше и Румынии.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Париж отреагировал на слова Дурова о попытке повлиять на выборы в Румынии
Вчера, 13:11
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреТехнологииРумынияФранцияПавел ДуровНикушор ДанКэлин ДжеорджескуTelegramВысшая школа экономики (ВШЭ)Президентские выборы в Румынии — 2025Джордже Симион
 
 
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