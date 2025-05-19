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Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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08:46 19.05.2025 (обновлено: 08:47 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/durov-2017763313.html
Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии
Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии
Американский предприниматель Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после того, как тот заявил, что директор Главного управления... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:46:00+03:00
2025-05-19T08:47:00+03:00
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павел дуров
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после того, как тот заявил, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами в этой стране. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки. Дуров добавил, что "категорически отказался". "Правильно!", - написал Маск в соцсети X, прокомментировав соответствующим выражением на английском публикацию Павла Дурова. В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 99,84% голосов во втором туре, по данным ЦИК, Дан набирает 53,77% голосов, у Симиона - 46,23%. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250519/durov-2017762737.html
https://ria.ru/20250519/uljanov-2017745133.html
https://ria.ru/20250518/vybory-2017733544.html
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в мире, технологии, румыния, франция, париж, павел дуров, илон маск, эммануэль макрон, telegram, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Технологии, Румыния, Франция, Париж, Павел Дуров, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Telegram, Президентские выборы в Румынии — 2025
Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии

Маск поддержал Дурова после просьбы Парижа заблокировать консерваторов в Румынии

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после того, как тот заявил, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами в этой стране.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки. Дуров добавил, что "категорически отказался".
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции
08:38
"Правильно!", - написал Маск в соцсети X, прокомментировав соответствующим выражением на английском публикацию Павла Дурова.
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии
02:30
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 99,84% голосов во втором туре, по данным ЦИК, Дан набирает 53,77% голосов, у Симиона - 46,23%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Румынии на выборах президента проголосовали рекордное число граждан
Вчера, 23:08
 
В миреТехнологииРумынияФранцияПарижПавел ДуровИлон МаскЭммануэль МакронTelegramПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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