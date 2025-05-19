https://ria.ru/20250519/durov-2017762737.html

Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции

Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции - РИА Новости, 19.05.2025

Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции

Журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот якобы отказался реагировать на требование главы французской... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:38:00+03:00

2025-05-19T08:38:00+03:00

2025-05-19T08:38:00+03:00

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 19 мая —РИА Новости.Журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот якобы отказался реагировать на требование главы французской разведки ввести Николя Лернера цензуру в мессенджере в Румынии. Об этом он написал в соцсети Х.Дуров в воскресенье заявил, что к нему обратились с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румыниив преддверии президентских выборов."Дуров говорит, что отказался. Французы получили желаемый результат в Румынии. Кому вы верите?" — написал журналист.В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента ФранцииЭммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.Во втором туре выборов после подсчета ста процентов голосов победил Мэр Бухареста Никушор Дан с 53,6%. Известно, что политик активно выступает за сотрудничество Бухареста с ЕС и НАТО и согласен с официальным мнением Североатлантического альянса о том, что Россия представляет угрозу для Европы.Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования отменили из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250519/uljanov-2017745133.html

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президентские выборы в румынии — 2025, евросоюз, нато, павел дуров, чей боуз, румыния, франция, бухарест, эммануэль макрон, в мире