В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале
Уголовное дело о хулиганстве завели в Махачкале после массовой драки подростков
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков 17 мая начали собираться в разных районах города, полиция задержала с улицы Каммаева 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.
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"По факту массовой драки в Махачкале возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - заявила РИА Новости Тенетова.
По версии следствия, 16 мая на территории сквера имени Фазу Алиевой в Махачкале (расположен недалеко от центральной площади города) не менее 50 человек, среди которых также были несовершеннолетние, "грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку". Нескольких участников драки задержали, в ближайшее время им изберут мерк пресечения, отметили в СК.