https://ria.ru/20250519/delo-2017778481.html

В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале

В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025

В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:27:00+03:00

2025-05-19T10:27:00+03:00

2025-05-19T11:53:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков 17 мая начали собираться в разных районах города, полиция задержала с улицы Каммаева 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек."По факту массовой драки в Махачкале возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - заявила РИА Новости Тенетова.По версии следствия, 16 мая на территории сквера имени Фазу Алиевой в Махачкале (расположен недалеко от центральной площади города) не менее 50 человек, среди которых также были несовершеннолетние, "грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку". Нескольких участников драки задержали, в ближайшее время им изберут мерк пресечения, отметили в СК.

https://ria.ru/20250519/makhachkala-2017740952.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан