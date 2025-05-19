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В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025
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10:27 19.05.2025 (обновлено: 11:53 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/delo-2017778481.html
В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале
В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025
В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:27:00+03:00
2025-05-19T11:53:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков 17 мая начали собираться в разных районах города, полиция задержала с улицы Каммаева 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек."По факту массовой драки в Махачкале возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - заявила РИА Новости Тенетова.По версии следствия, 16 мая на территории сквера имени Фазу Алиевой в Махачкале (расположен недалеко от центральной площади города) не менее 50 человек, среди которых также были несовершеннолетние, "грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку". Нескольких участников драки задержали, в ближайшее время им изберут мерк пресечения, отметили в СК.
https://ria.ru/20250519/makhachkala-2017740952.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане завели дело из-за массовой драки подростков в Махачкале

Уголовное дело о хулиганстве завели в Махачкале после массовой драки подростков

Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту массовой драки подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенетова.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков 17 мая начали собираться в разных районах города, полиция задержала с улицы Каммаева 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.
«
"По факту массовой драки в Махачкале возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - заявила РИА Новости Тенетова.
По версии следствия, 16 мая на территории сквера имени Фазу Алиевой в Махачкале (расположен недалеко от центральной площади города) не менее 50 человек, среди которых также были несовершеннолетние, "грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку". Нескольких участников драки задержали, в ближайшее время им изберут мерк пресечения, отметили в СК.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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