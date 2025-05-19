https://ria.ru/20250519/chernyshenko-2017755001.html

Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов

Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов - РИА Новости, 19.05.2025

Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов

Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:27:00+03:00

2025-05-19T06:27:00+03:00

2025-05-19T10:52:00+03:00

общество

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок. "Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер. Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года. "Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".

https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html

https://ria.ru/20240825/stipendiya-1968334751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование