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Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов - РИА Новости, 19.05.2025
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06:27 19.05.2025 (обновлено: 10:52 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/chernyshenko-2017755001.html
Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов
Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов - РИА Новости, 19.05.2025
Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов
Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:27:00+03:00
2025-05-19T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок. "Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер. Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года. "Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".
https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов

Чернышенко: 500 аспирантов и адъюнктов будут получать стипендию президента

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет", - говорится в сообщении.
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По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие - те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.
"Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны", - добавил вице-премьер.
Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
"Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях", – отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению "Технические науки".
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