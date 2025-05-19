https://ria.ru/20250519/chalik-2017828497.html

Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику

Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику - РИА Новости, 19.05.2025

Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику

Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:54:00+03:00

2025-05-19T13:54:00+03:00

2025-05-19T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Продлен срок домашнего ареста до 24 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Меру пресечения Чалику избрали в феврале. На домашнем аресте настаивал прокурор, защита же просила о запрете определенных действий. Сам фигурант в ходе заседания сообщил, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250519/vzyatka-2017796617.html

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москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество