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Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику - РИА Новости, 19.05.2025
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13:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/chalik-2017828497.html
Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику
Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику - РИА Новости, 19.05.2025
Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику
Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:54:00+03:00
2025-05-19T13:54:00+03:00
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Продлен срок домашнего ареста до 24 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Меру пресечения Чалику избрали в феврале. На домашнем аресте настаивал прокурор, защита же просила о запрете определенных действий. Сам фигурант в ходе заседания сообщил, что вину не признает. По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250519/vzyatka-2017796617.html
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москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику

Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта России Чалику

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгорь Чалик
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игорь Чалик. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Продлен срок домашнего ареста до 24 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.
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Экс-главу управления капстроительства Перми будут судить за взятку
Вчера, 11:28
Меру пресечения Чалику избрали в феврале. На домашнем аресте настаивал прокурор, защита же просила о запрете определенных действий. Сам фигурант в ходе заседания сообщил, что вину не признает.
По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Начальнику управления Военно-строительной компании в Москве вменяют взятку
16 мая, 16:23
 
МоскваРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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