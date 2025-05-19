https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017893686.html

ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт

ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт

Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:20:00+03:00

2025-05-19T17:20:00+03:00

2025-05-19T17:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

днепропетровская область

виталий киселев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на Южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "На данном участке, в Богатыре, у противника практически не было эвакуации для раненых и бронетехники, поэтому это и, конечно, результат того, что нам это способствовало овладению данным населенным пунктом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)