https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017893686.html
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт
Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:20:00+03:00
2025-05-19T17:20:00+03:00
2025-05-19T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
виталий киселев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на Южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "На данном участке, в Богатыре, у противника практически не было эвакуации для раненых и бронетехники, поэтому это и, конечно, результат того, что нам это способствовало овладению данным населенным пунктом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт
Полковник запаса ЛНР Киселев: ВСУ не эвакуировали раненых и технику из Богатыря