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ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017893686.html
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт
Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:20:00+03:00
2025-05-19T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
виталий киселев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на Южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "На данном участке, в Богатыре, у противника практически не было эвакуации для раненых и бронетехники, поэтому это и, конечно, результат того, что нам это способствовало овладению данным населенным пунктом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
днепропетровская область
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донецкая народная республика, луганская народная республика, днепропетровская область, виталий киселев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в Богатыре не эвакуировали раненых, рассказал военный эксперт

Полковник запаса ЛНР Киселев: ВСУ не эвакуировали раненых и технику из Богатыря

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в населенном пункте Богатырь в ДНР не эвакуировали раненых, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на Южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
"На данном участке, в Богатыре, у противника практически не было эвакуации для раненых и бронетехники, поэтому это и, конечно, результат того, что нам это способствовало овладению данным населенным пунктом", - сказал собеседник агентства.
Кадры освобождения села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
18 мая, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДнепропетровская областьВиталий КиселевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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