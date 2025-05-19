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ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.05.2025
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16:42 19.05.2025 (обновлено: 16:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017879310.html
ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин
ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.05.2025
ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин
Алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:42:00+03:00
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россия
дарья дугина
владлен татарский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
владимир соловьев (телеведущий)
ии
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, дарья дугина, владлен татарский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, владимир соловьев (телеведущий), ии, искусственный интеллект (ии), технологии
Россия, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Владимир Соловьев (телеведущий), ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: искусственный интеллект помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
7 апреля, 01:53
 
РоссияДарья ДугинаВладлен ТатарскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Захар ПрилепинВладимир Соловьев (телеведущий)ИИИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
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