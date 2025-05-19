https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017879310.html

ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин

ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.05.2025

ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского, заявил Бастрыкин

Алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:42:00+03:00

2025-05-19T16:42:00+03:00

2025-05-19T16:45:00+03:00

россия

дарья дугина

владлен татарский

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

захар прилепин

владимир соловьев (телеведущий)

ии

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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009720810.html

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россия, дарья дугина, владлен татарский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, владимир соловьев (телеведущий), ии, искусственный интеллект (ии), технологии