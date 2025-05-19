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В России может появиться новая уголовная ответственность для иноагентов
В России может появиться новая уголовная ответственность для иноагентов - РИА Новости, 19.05.2025
В России может появиться новая уголовная ответственность для иноагентов
В России может появиться новая уголовная ответственность для иностранных агентов, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:22:00+03:00
2025-05-19T18:22:00+03:00
2025-05-19T18:22:00+03:00
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олег свириденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. В России может появиться новая уголовная ответственность для иностранных агентов, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "В российском законодательстве штрафные санкции за совершение аналогичных нарушений (законодательства об иностранных агентах - ред.) физическими лицами составляют от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года. Срок - до 2 лет… Эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят", - сказал он. По его словам, "незначительные суммы штрафов" не способствуют соблюдению законодательства гражданами, признанными иностранными агентами. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, олег свириденко, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Олег Свириденко, Петербургский юридический форум — 2025
В России может появиться новая уголовная ответственность для иноагентов
Свириденко предложил ввести в РФ новую уголовную ответственность для иноагентов