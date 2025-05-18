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Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане - РИА Новости, 18.05.2025
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14:37 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/zelenskij-2017687280.html
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане - РИА Новости, 18.05.2025
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:37:00+03:00
2025-05-18T14:37:00+03:00
в мире
сша
ватикан
италия
владимир зеленский
дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки, передает агентство Блумберг. "Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", - говорится в публикации. Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250509/vens-2015936602.html
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017644283.html
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в мире, сша, ватикан, италия, владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, США, Ватикан, Италия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане

Bloomberg: Зеленский встретился с Вэнсом впервые после перепалки в Белом доме

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки, передает агентство Блумберг.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", - говорится в публикации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
9 мая, 09:56
Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Провокация": на Западе раскрыли, как Зеленский перехитрил сам себя
Вчера, 05:23
 
В миреСШАВатиканИталияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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