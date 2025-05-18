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ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев - РИА Новости, 18.05.2025
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19:02 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/tramp-2017716693.html
ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев
ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев - РИА Новости, 18.05.2025
ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев
Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:02:00+03:00
2025-05-18T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца журналистам, в свою очередь, писала, что Мерц и лидеры еще трех стран намерены переговорить с Трампом до его разговора с Путиным. "Вот и сейчас - ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата. Чтобы не было мира, но только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Трамп чаще не подвержен давлению, что и делает его не похожим ни на экс-президента США Джо Байдена, "ни на завтрашних собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира". "Поражения завтрашним утренним собеседникам Трампа. Успеха обоим собеседникам в 17.00 по Москве", - добавил парламентарий. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
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сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире, евросоюз
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире, Евросоюз
ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев

Косачев: ЕС хочет надавить на Трампа, чтобы его разговор с Путиным не удался

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца журналистам, в свою очередь, писала, что Мерц и лидеры еще трех стран намерены переговорить с Трампом до его разговора с Путиным.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Уиткофф выразил надежду, что разговор Путина и Трампа будет успешным
Вчера, 16:17
"Вот и сейчас - ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата. Чтобы не было мира, но только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Трамп чаще не подвержен давлению, что и делает его не похожим ни на экс-президента США Джо Байдена, "ни на завтрашних собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира".
"Поражения завтрашним утренним собеседникам Трампа. Успеха обоим собеседникам в 17.00 по Москве", - добавил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину
Вчера, 03:53
 
СШАРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинКонстантин КосачевСовет Федерации РФВ миреЕвросоюз
 
 
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