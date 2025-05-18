https://ria.ru/20250518/tramp-2017716693.html

ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев

ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев - РИА Новости, 18.05.2025

ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев

Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T19:02:00+03:00

2025-05-18T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца журналистам, в свою очередь, писала, что Мерц и лидеры еще трех стран намерены переговорить с Трампом до его разговора с Путиным. "Вот и сейчас - ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата. Чтобы не было мира, но только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Трамп чаще не подвержен давлению, что и делает его не похожим ни на экс-президента США Джо Байдена, "ни на завтрашних собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира". "Поражения завтрашним утренним собеседникам Трампа. Успеха обоим собеседникам в 17.00 по Москве", - добавил парламентарий. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".

https://ria.ru/20250518/uitkoff--2017699418.html

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сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире, евросоюз