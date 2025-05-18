ЕС хочет надавить на Трампа, заявил Косачев
Косачев: ЕС хочет надавить на Трампа, чтобы его разговор с Путиным не удался
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца журналистам, в свою очередь, писала, что Мерц и лидеры еще трех стран намерены переговорить с Трампом до его разговора с Путиным.
"Вот и сейчас - ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата. Чтобы не было мира, но только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Трамп чаще не подвержен давлению, что и делает его не похожим ни на экс-президента США Джо Байдена, "ни на завтрашних собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира".
"Поражения завтрашним утренним собеседникам Трампа. Успеха обоим собеседникам в 17.00 по Москве", - добавил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".