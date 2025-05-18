Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра
Охотнадзор и прокуратура выясняют обстоятельства гибели тигра во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают ведомства.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое из лодки. На нем видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар.
"В данный момент специалисты охотнадзора оперативно работают над проверкой поступившей информации и занимаются организацией мероприятий по поиску и изъятию тела хищника из воды", - сообщает краевое Минприроды. Отмечается, что это необходимо для проведения экспертизы, позволяющей установить причины гибели зверя.
Прокуратура Приморья сообщает, что поставила на контроль установление обстоятельств гибели амурского тигра. "По инициативе прокуратуры организовано проведение доследственной проверки", - отмечает ведомство.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.