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Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.05.2025
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10:16 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/tigr-2017662624.html
Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра
Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.05.2025
Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра
Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:16:00+03:00
2025-05-18T10:16:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают ведомства. В Telegram-каналах распространилось видео, снятое из лодки. На нем видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар. "В данный момент специалисты охотнадзора оперативно работают над проверкой поступившей информации и занимаются организацией мероприятий по поиску и изъятию тела хищника из воды", - сообщает краевое Минприроды. Отмечается, что это необходимо для проведения экспертизы, позволяющей установить причины гибели зверя. Прокуратура Приморья сообщает, что поставила на контроль установление обстоятельств гибели амурского тигра. "По инициативе прокуратуры организовано проведение доследственной проверки", - отмечает ведомство. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html
россия
владивосток
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происшествия, россия, владивосток, хабаровский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Хабаровский край
Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра

Охотнадзор и прокуратура выясняют обстоятельства гибели тигра во Владивостоке

© Фото : Прокуратура Приморского краяВ акватории бухты Емар обнаружили погибшего амурского тигра
В акватории бухты Емар обнаружили погибшего амурского тигра - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
В акватории бухты Емар обнаружили погибшего амурского тигра
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают ведомства.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое из лодки. На нем видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар.
"В данный момент специалисты охотнадзора оперативно работают над проверкой поступившей информации и занимаются организацией мероприятий по поиску и изъятию тела хищника из воды", - сообщает краевое Минприроды. Отмечается, что это необходимо для проведения экспертизы, позволяющей установить причины гибели зверя.
Прокуратура Приморья сообщает, что поставила на контроль установление обстоятельств гибели амурского тигра. "По инициативе прокуратуры организовано проведение доследственной проверки", - отмечает ведомство.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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