https://ria.ru/20250518/tigr-2017662624.html

Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра

Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра - РИА Новости, 18.05.2025

Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра

Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:16:00+03:00

2025-05-18T10:16:00+03:00

2025-05-18T10:16:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017661261_0:0:1270:715_1920x0_80_0_0_5c19dd17bca22a48a65fd3525261ff04.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, сообщают ведомства. В Telegram-каналах распространилось видео, снятое из лодки. На нем видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар. "В данный момент специалисты охотнадзора оперативно работают над проверкой поступившей информации и занимаются организацией мероприятий по поиску и изъятию тела хищника из воды", - сообщает краевое Минприроды. Отмечается, что это необходимо для проведения экспертизы, позволяющей установить причины гибели зверя. Прокуратура Приморья сообщает, что поставила на контроль установление обстоятельств гибели амурского тигра. "По инициативе прокуратуры организовано проведение доследственной проверки", - отмечает ведомство. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html

россия

владивосток

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владивосток, хабаровский край