https://ria.ru/20250518/terakt-2017685983.html

В Сомали совершили теракт, есть погибшие

В Сомали совершили теракт, есть погибшие - РИА Новости, 18.05.2025

В Сомали совершили теракт, есть погибшие

Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:17:00+03:00

2025-05-18T14:17:00+03:00

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могадишо

сомали

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. "По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом в военном лагере новобранцев в Могадишо", - говорится в публикации издания в социальной сети X.

https://ria.ru/20250318/somali-2005717469.html

могадишо

сомали

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2025

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могадишо, сомали, в мире