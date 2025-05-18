https://ria.ru/20250518/terakt-2017685983.html
В Сомали совершили теракт, есть погибшие
В Сомали совершили теракт, есть погибшие - РИА Новости, 18.05.2025
В Сомали совершили теракт, есть погибшие
Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:17:00+03:00
2025-05-18T14:17:00+03:00
2025-05-18T14:50:00+03:00
могадишо
сомали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017688256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fe7fceeede46b4ca943e3878457e614.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. "По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом в военном лагере новобранцев в Могадишо", - говорится в публикации издания в социальной сети X.
https://ria.ru/20250318/somali-2005717469.html
могадишо
сомали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017688256_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_dfe6628ec3ec08b1788c291b4a9a0b8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
могадишо, сомали, в мире
В Сомали совершили теракт, есть погибшие
В Сомали совершили теракт, погибли 11 человек, десятки получили ранения