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В Сомали совершили теракт, есть погибшие - РИА Новости, 18.05.2025
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14:17 18.05.2025 (обновлено: 14:50 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/terakt-2017685983.html
В Сомали совершили теракт, есть погибшие
В Сомали совершили теракт, есть погибшие - РИА Новости, 18.05.2025
В Сомали совершили теракт, есть погибшие
Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe. "По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом в военном лагере новобранцев в Могадишо", - говорится в публикации издания в социальной сети X.
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могадишо, сомали, в мире
Могадишо, Сомали, В мире
В Сомали совершили теракт, есть погибшие

В Сомали совершили теракт, погибли 11 человек, десятки получили ранения

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСотрудник службы безопасности на месте атаки террориста-смертника в Могадишо, Сомали
Сотрудник службы безопасности на месте атаки террориста-смертника в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сотрудник службы безопасности на месте атаки террориста-смертника в Могадишо, Сомали
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, совершенный террористом в Могадишо в Сомали, привел к гибели по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения, сообщает издание Garowe.
"По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом в военном лагере новобранцев в Могадишо", - говорится в публикации издания в социальной сети X.
Дым на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв
18 марта, 14:45
 
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